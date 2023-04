Augmentation du prix du papier : en Berry, les maisons d'édition et imprimeurs s'adaptent

Vous l'avez peut-être constaté en achetant vos journaux et magazines : le prix du papier a beaucoup augmenté. Conséquence : de nombreux journaux ont rehausser leur tarifs pour encaisser une partie de cette hausse, liée à différents facteurs. Il y a déjà la crise du covid, qui a mis à l'arrêt un certain nombre de productions, dont celle du papier. Il y a aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie. Et il y a aussi ce mouvement de grève l'année dernière chez l'un des principaux producteurs mondiaux de papier (United Papier Mills) qui a réduit l'offre, et fait mécaniquement monter les prix. Au final, en un an, le papier a augmenté de 40% en un an. Pour faire face, les petits éditeurs et imprimeurs de l'Indre s'adaptent.

"La Bouinotte" réduit sa pagination, et s'allie à d'autres éditeurs

Les petits éditeurs indépendants sont particulièrement fragiles face à cette envolée des coûts. Ainsi la maison d'édition indépendante de livres et de magazines "La Bouinotte" a du adapter en partie son magazine, explique son directeur Gilles Boizeau: "On pondère, on produit un petit peu moins. On réduit un petit peu la pagination, on réduit un peu les caractères. On travaille sur les formes de papiers, les approvisionnement. On augmente un petit peu les prix. On joue sur différents paliers, on ne peut pas augmenter les prix de manière considérable".

Pour résister un peu mieux à la flambée du prix, Gilles Boizeau et d'autres éditeurs se sont rassemblés au sein d'une association des éditeurs en région Centre, créée récemment. En se rassemblant pour grouper leurs demandes auprès des imprimeurs, ces petits éditeurs peuvent réaliser "des économies d'échelle" explique le directeur de la Bouinotte.

Prendre le contre-pied

La hausse du prix du papier à joué sur l'orientation de l'imprimerie Imprim'Lab à Chateauroux. Alexandre Guillaneuf et sa compagne l'ont ouverte il y a deux ans. Ils ont décidé de miser sur le numérique, en se spécialisant "dans la petite et moyenne quantité, pour justement pallier aux problèmes des prix de papier et d'impression".

Alexandre Guillaneuf et sa compagne proposent des finitions particulières, qualitatives (le "foil", or ou argent, les découpes spécialisées"), plutôt qu'un approche quantitative. "Nous en fait on vient tous les deux du monde de l'imprimerie, et donc on connaissait déjà les problématiques à l'époque, qui commençaient à arriver juste avant le covid (...) On a pu anticiper ces problèmes liés aux quantités qui ne sont plus du tout au goût du jour. Maintenant on va préférer la petite quantité, mais très personnalisé et très ciblé".

Visiblement ils ne se sont pas trompés, puisque leur activité se porte bien : "Entre la première année et la deuxième année, là on va tripler notre chiffre d'affaire" estime Alexandre Guillaneuf. "C'est pas parce que l'on vient d'ouvrir et que l'on commence à être connus, mais aussi parce que les gens (...) on voit qu'ils cherchent plutôt de la petite quantité, des produits qui sortent un peu du lot comme l'or et la découpe, que l'on est un peu les seuls à faire dans le coin, donc ca nous permet de nous démarquer et de travailler beaucoup plus" explique le directeur d'Imprim'Lab.