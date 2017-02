Prix du tabac à rouler en hausse : En Allemagne, les buralistes de Kehl attendent de nouveaux clients français

A partir de ce lundi 20 février, le prix du tabac à rouler augmente en France. Si à Strasbourg, la décision est mal vécue par les buralistes, leurs collègues de Kehl, de l'autre côté de la frontière, s'attendent à avoir encore plus de clients.

A partir de ce lundi, si le prix des paquets de cigarettes reste à peu près stable, le prix du tabac à rouler augmente. C'est la mise en application d'un arrêté publié en début du mois de février au journal officiel. L'augmentation est d'environ 15%, soit 1,50 euros de hausse sur certains paquets.

Au mois de janvier, deux nouvelles taxes sont entrées en vigueur après le vote du budget de la Sécurité sociale à l'automne dernier. Une première taxe sur le prix du paquet des cigarette que la plupart des fabricants ont décidé de ne pas répercuter sur les prix. Une deuxième sur le prix du tabac à rouler qui se fait sentir à l'achat par le consommateur. En France, la dernière hausse sur le prix du tabac date d'il y a trois ans, en janvier 2014.

Les buralistes de Kehl espèrent de nouveaux clients

En Allemagne, à Kehl, les buralistes se félicitent de cette bonne nouvelle pour leurs commerces. Ils attendent encore plus de clients français dans leurs boutiques, alors que celle-ci représente déjà 90% de leur clientèle habituelle. Tous les buralistes n'étaient pas au courant de cette augmentation mais les vitrines ne trompent pas. Promotion en français sur le tabac à rouler et sur les plus gros sachets.

Jérémy tient un magasin de tabac dans la rue principale de Kehl, et déjà la plupart de ces clients "viennent chercher du tabac à rouler ou du tabac à tuber". Depuis l'augmentation du prix des paquets de cigarettes, de plus en plus de fumeurs se sont tourné vers le tabac à rouler. Sabrina, dans son magasin, l'a remarqué, "surtout chez les plus jeunes".

Aller à Kehl pour acheter du tabac, c'est une habitude pour Hélène. Toutes les trois semaines, elle vient acheter des pots de tabac à rouler en Allemagne. Selon cette Strasbourgeoise : "Il n'y a pas photo au niveau du prix". Hélène n'hésite pas à venir en Allemagne car "avec un mari fumeur, cela me ruine en France". Son mari s'est mis aux cigarettes roulées depuis que le prix du paquet de cigarettes a augmenté. Hélène considère qu'avec cette nouvelle augmentation "c'est normal que l'on vienne là où c'est moins cher".

Patrick a le même raisonnement, ce Strasbourgeois "ne regarde même plus les prix en France". Il vient régulièrement à Kehl pour acheter son tabac à rouler. Patrick achète son tabac en pot. Un format "que l'on ne voit pas en France", explique-t-il. Ce n'est que quand il est pris au dépourvu qu'il achète en France mais cela reste "un dernier recours".