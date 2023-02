Augmentation du prix du verre : les viticulteurs bordelais craignent de ne plus pouvoir mettre en bouteille

Conséquence de la guerre en Ukraine, le prix du verre, le matériau, explose depuis plusieurs mois. 23 % de plus sur l'année 2022 et 18% supplémentaires en janvier. Il faut majoritairement du gaz pour produire du verre.

Les secteurs très gros consommateurs, qui travaillent avec beaucoup de bouteilles en verre, sont évident les premiers impactés. Les vignerons, notamment, qui ont besoin de bouteilles en verre pour les rouges, blancs et autres créments. Une matière première plus chère et aussi de plus en plus difficile à trouver. Patrick Boudon, dans son vignoble de Soulignac, près de Cadillac, fait des stocks de peur de ne pas avoir de quoi mettre son vin en bouteille. Il ne compte plus les palettes de bouteilles vides éparpillées sur sa propriété*.*

Les palettes de bouteilles vides qui attendent les mises en bouteille à Soulignac © Radio France - Laëtitia Heuveline

« Tout cela dit-il en montrant les palettes sur sa propriété, ce sont des palettes que j'aurais dû rentrer début mars, j'en ai ici un peu plus loin. Et puis j'ai fait une mise en bouteille la semaine dernière, donc il y en avait un peu partout devant le parking. » Et pour la première fois de sa longue carrière, il doit anticiper de plusieurs mois : « D’habitude je commande deux semaines avant, trois semaine maximum, là elles sont réservées depuis le mois d'août. J’aurai assez pour les deux à trois mois qui arrivent mais après je n’en sais rien » avoue le viticulteur.

Le prix de la bouteille vide a doublé en 10 ans

Une bouteille basique coute 30 centimes, c'était 15 centimes il y a 10 ans, alors à la comptabilité, pour Marize aussi, il faut s'adapter : « J'ai des tarifs qui ne sont valables que pendant trois mois parce que je ne connais pas l'avenir explique la femme du viticulteur et je ne connais pas le prix des bouchons, des bouteilles dans six mois. Donc, j'ai averti mes clients qu'il y aurait une augmentation, peut-être dans l'année. C'est la première fois de notre carrière. »

Une situation à la limite de la pénurie qui pousse aussi les pays à garder leurs propre production. Selon Jacques Bordat, le président de la fédération des Industries du Verre, le nombre d'import en France a drastiquement baissé de 150 millions de moins en 2022 par rapport aux autres années.

Le retour de la consigne

Alors Bordeaux retrouve des airs d'antan. Les bouteilles consignées refont surface, le marché de la "consigne bordelaise" doit être multiplié par cinq cette année. Les volumes traités à la Consigne bordelaise doit passer de 30.000 bouteilles en 2022, jusqu'à 180.000 cette année. Romain Lirot le coordinateur, et représentant local de l' association Reverdir , détaille le processus : « C'est plein de bouteilles de producteurs différents qui ont le même format qu'on va remettre dans la même, on va les faire laver et on va les remettre sous palette pour les réinjecter dans le circuit. »

Des bacs différents accueillent les verres blancs marrons ou verts et des arrivages n'arrêtent pas. La Consigne bordelaise doit changer de locaux tellement la demande est forte. « Le cours du verre s'envole, des bouteilles, qui se font de plus en plus rares, de plus en plus de producteurs nous rejoignent. C'est le bon sens dans la vie. Une bouteille plutôt que la jeter, on la lave, on le fait avec nos assiettes, donc pourquoi pas le faire avec nos bouteilles ? » s'étonne Romain Lirot.

Romain Lirot, coordinateur à la Consigne Bordelaise à Bordeaux © Radio France - Laëtitia Heuveline

Une fois que les bouteilles sont lavées elles reviennent à disposition du producteur, ce qui leur permet de s'assurer d'avoir un minimum pour la mise en bouteille. La consigne qui exhibe fièrement une bouteille 5 étoiles, ces bouteilles consignées qui était légion en France dans les années 60.