Prix de l'énergie : "Augmenter les impôts, c'est une possibilité" dit Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic était l'invité de France Bleu Gironde. Face à l'augmentation des prix de l'énergie, la facture serait de 20 millions d'euros de plus à Bordeaux, ce qui pourrait générer une hausse d'impôts.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, était notre invité ce jeudi matin. La veille, il avait présenté ses propositions pour baisser les factures de gaz et d'électricité : le chauffage ne dépassera pas 19° dans les bâtiments publics comme les écoles ou les musées, l'éclairage public sera également éteint entre 1h et 5h le matin.

On ne fabrique pas l'argent !

"Nous sommes en train d'étudier le budget 2023, augmenter les impôts fait partie d'une possibilité" avoue Pierre Hurmic. "Il va bien falloir trouver l'argent quelque part pour faire face à la crise ! explique le maire écologiste qui a annoncé une facture de gaz et d'électricité de 20 millions d'euros supplémentaires pour l'année prochaine. "J'ai sollicité l'Etat pour bénéficier d'un bouclier tarifaire, nous verrons quelle sera la réponse" lâche l'édile. Et de conclure "On ne fabrique pas l'argent ! Ou les impôts augmentent ou les dotations de l'Etat nous aident à passer ce cap difficile. Nous avons encore quelques semaines pour prendre ces décisions."