"Augmenter les prix ou rogner sur les marges" : les entreprises du Berry face à la guerre en Ukraine

Après deux années perturbées par le Covid, les entreprises doivent désormais faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. "C'est compliqué parce qu'on a l'impression que le destin s'acharne un petit peu, réagit Charles Dupont, président du Medef dans l'Indre. Ce sont malheureusement des événements indépendants de notre volonté qui compliquent notre travail au quotidien". Il évoque les situations de tensions, les pénuries sur certaines matières premières, mais également les hausses de prix qui se multiplient.

"Le transport, la métallurgie, la chimie... Ça concerne tous les secteurs", indique-t-il. Selon lui, face à ces hausses de prix, "il y a deux solutions : soit on augmente ses prix, soit on rogne sur ses marges, en sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises de sous-traitance dans la région et qu'il est difficile pour elles d'augmenter leurs prix, et encore plus de rogner sur leurs marges parce qu'elles sont déjà très faibles".

Quelles solutions face aux conséquences économiques ?

Celui qui est également patron de l'entreprise castelroussine de cosmétiques Pier Augé plaide pour "des solutions prises au niveau national". Il envisage par exemple "des discussions avec les producteurs d'énergie pour s'assurer de notre indépendance énergétique, et augmenter notre production d'énergie nucléaire". Il évoque aussi la réindustrialisation du territoire.