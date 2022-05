Augmenter les salaires ? Le Medef Touraine répond que c'est déjà fait

Hausse des salaires, aides à l'apprentissage, transition écologique et décarbonation des entreprises, Sandrine Fleury nous dit tout. La présidente du Medef Touraine était l'invitée de France Bleu Touraine ce mercredi matin.

Face à l'inflation record, la défense du pouvoir d'achat des Français est la priorité numéro 1 du gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie a d'ailleurs inviter les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. " Que le travail paye et bien" a-t-il dit ce mardi aux organisations patronales reçues à Bercy.

"Ça a déjà été fait", lui répond Sandrine Fleury, la présidente du Medef en Indre-et-Loire. " Avec en moyenne des augmentations de salaires d'environ 3 à 4%. Pas partout, mais c'est la tendance pour la plupart des entrepreneurs tourangeaux que j'ai pu avoir. Et si l'augmentation de l'inflation perdure, il y aura peut-être d'autres augmentations de salaires mais là je ne peux pas me prononcer sur l'avenir.

Il faut savoir que le marché du travail c'est l'offre et la demande. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, la majorité, recherchent des salariés et ont du mal à les trouver. Donc il faut adapter la politique de la rémunération quand vous n'avez pas l'étalon en face."

Les entreprises applaudissent l'annonce du gouvernement hier de prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année les primes qu'elles reçoivent pour l'embauche d'apprentis. Une prime de 5 000 euros pour un mineur, 8 000 euros pour un majeur. " Tant mieux parce qu'il n'y a rien de pire que le Stop and Go. Ce dispositif a permis d'amplifier le système de l'alternance qui permet après d'avoir un temps d'embauche très intéressant."

Quant au défi de la transition écologique, le Medef en a bien conscience. " C'est un des sujets prioritaires. Selon une étude que le Medef a commandé, la décarbonation de l'économie d'ici 2050 aurait un coût en France entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Entre la rénovation des bâtiments des entreprises, le transport, les systèmes industriels. C'est un immense défi pour lequel on demande aussi une aide de l'Etat par l'intermédiaire notamment d'une baisse des impôts de production de 35 milliards."