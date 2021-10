Augmenter les salaires pour mieux recruter : qu'en pensent les restaurateurs Indriens ?

Les restaurateurs berrichons sont à la peine pour recruter. Le phénomène dure depuis des années en France, mais il s'est aggravé avec la crise sanitaire. Pour rendre les métiers de la restauration plus attractifs, le gouvernement demande une hausse des salaires les plus bas. L'un des représentants de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie (Umih) se dit prêt à une augmentation de 6 à 9% dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Si les restaurateurs berrichons sont d'accords sur le principe, la mesure leur semble inapplicable telle qu'elle.

Une mesure impossible sans compensations

Pour pouvoir augmenter les salaires, les patrons du restaurant l'Escale à Déols, et le Relais Saint-Jacques à Coings estiment qu'il faudrait un accompagnement de l'État, un allégement des charges sur les salaires par exemple, car en l'état, ils ne disposent pas d'une marge suffisante. À titre d'exemple, les salaires représentent près de la moitié (environ 40%) du chiffre d'affaire annuel du Relais Saint-Jacques.