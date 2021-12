"Aujourd'hui, on compte en permanence, on vit très mal" (Alain Serre, délégué CGT retraites dans le Var)

Ils ont pris le train tôt ce jeudi matin depuis Marseille ou Toulon, direction Paris. Des retraités de toute la région qui vont retrouver leurs collègues de toute la France pour une grande manifestation à l'appel de plusieurs syndicats : la CGT, la CFTC, la CFE-CGC, FSU, Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires et l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière (UCR FO).

Une mobilisation pour demander notamment une hausse des pensions, Alain Serre, membre de l'union syndicale de la CGT dans le Var estime que la précarité est en hausse chez les retraités : "Dans le Var, la pension moyenne des retraités est de 1.100 euros et avec cette somme, on vit très mal. On essaie de se nourrir comme on peut, mais il n'y a plus de place pour les loisirs. Il n'y a plus aucune place pour vivre de manière agréable sa retraite."

Les retraités estiment avoir perdu 15% sur leur pouvoir d'achat sur les cinq dernières années. En un an, les prix ont augmenté de 1,9 % alors que les retraites de base n'ont augmenté que de 0,4 % et les complémentaires de 1 %.

"Il faudrait 100 euros tout de suite pour tout le monde et à terme, très rapidement, 300 euros." - Alain Serre

Parmi les autres revendications de cette manifestation, la "défense et l’amélioration de notre Sécurité sociale au niveau santé et retraite", "le développement des services publics de proximité" et la "défense des libertés individuelles et collectives". Dans le Var, Alain Serre pointe notamment du doigt la fermeture des urgences de nuit à Draguignan qui pose problème aux riverains. Ou encore le manque de personnel dans les services d'accueil : "Aujourd'hui, on dit aux retraités allez sur internet. Mais beaucoup de retraités n'ont pas internet ou ne savent pas correctement l'utiliser donc ça les met encore plus sur le bord du chemin."

Le baromètre 2021 des Petits Frères des Pauvres pointe du doigt la solitude des personnes âgées et parle de mort sociale pour 530.000 d’entre elles.