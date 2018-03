L'association fondée par Coluche organise vendredi et samedi l'une de ses deux collectes annuelles dans les grandes surfaces. Elle permettra de distribuer de la nourriture aux plus démunis pendant l'été, une saison aussi difficile que l'hiver.

Vous ne pourrez pas les rater si vous allez faire vos courses ! Les bénévoles des Restos du coeur vous attendent vendredi et samedi derrière les caisses des grandes surfaces. Et dans leurs chariots, ils vous invitent à déposer des produits pour bébés, des produits d'hygiène, des pâtes ou encore du riz. C'est l'une des deux collectes annuelles de l'association. L'an dernier dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a permis de récolter 567 tonnes de denrées.

"C'est une collecte aussi importante que celle de l'hiver, explique Claudette Guillemant, la déléguée régionale de l'association. Car en été 70 % de nos centres de distribution restent ouverts. Et l'été nos bénéficiaires sont souvent encore plus démunis que ceux que nous accueillons en hiver. Il faut donc se mobiliser. Et ceux qui font leurs courses sur internet peuvent également faire des dons, c'est possible sur les sites mais aussi dans les drives"

Un peu moins de bénéficiaires cet hiver

L'association est en train d'achever sa campagne d'hiver sur des chiffres en légère baisse : 506 000 repas servis cet hiver dans la région pour un peu plus de 77 000 bénéficiaires "Ca ne veut pas dire que la pauvreté recule, précise Claudette Guillemant. Mais souvent les bénéficiaires trouvent d'autres lieux pour s'approvisionner, par exemple les épiceries solidaires".

Et c'est décidément un gros week-end pour les Restos, puisque ce soir TF1 diffuse le concert des Enfoirés. Le concert, et surtout les ventes de CD ou DVD, rapporte plus de 15 millions d'euros à l'association.