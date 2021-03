"Aujourd'hui, ils comprennent que nous sommes indispensables" explique une hôtesse de caisse dijonnaise

Un an après le début du premier confinement, France Bleu Bourgogne rend hommage à ceux et celles qui se sont retrouvés en première ligne : soignants, caissières ou encore chauffeurs routiers. Pendant que nous étions confinés à la maison, ils et elles ont continué à travailler pour nous tous.

Pendant que nous étions confinés à la maison, Mathilde*, reprenait chaque jour son poste d'hôtesse de caisse dans une grande surface de l'agglomération de Dijon. Ce sont les rares commerces qui sont restés ouverts pendant le premier confinement en France pour permettre aux Côte-d'Oriens de pouvoir faire leurs courses, et de continuer à remplir leurs assiettes et leurs placards. On leur doit donc tous un coup de chapeau.

Ce métier d'hôtesse de caisse, Mathilde l'exerce depuis 20 ans. Et l'annonce d'une épidémie inédite n'a rien changé, il lui a fallu garder son poste. Elle raconte ses souvenirs de cette période inédite pour tout le monde.

Les clients étaient compatissants. Aujourd'hui, ils comprennent que nous sommes indispensables - Mathilde, hôtesse de caisse

"C'était naturel. On n'avait pas le choix d'aller travailler ou pas. Le magasin était ouvert donc il fallait qu'on aille bosser. En fait, je ne me suis pas poser de question. J'y suis allée, avec une appréhension bien sûr, mais j'ai respecté les gestes barrières et voilà. Les clients ont été compatissants avec nous. Il nous souhaitaient bon courage, nous disaient de nous protéger et de faire attention. Franchement, les gens étaient sympas avec nous. Ils avaient peur pour nous aussi car nous avons quand même des clients fidèles, on les connaît plus ou moins, donc ils avaient une appréhension aussi pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent que nous sommes indispensables !"

Cette hôtesse de caisse précise que dès le départ, la direction du magasin a tout mis en oeuvre pour permettre aux salariés du magasin de travailler avec le moindre risque possible. Les salariés ont bénéficié de masques et de gel hydro alcoolique, le magasin a mis ensuite des séparations en Plexiglas pour protéger ses caisses. "La crise sanitaire n'a toutefois pas modifié le regard de la Direction sur notre profession" nuance Mathilde. Si les hôtesses de caisse ont eu droit à plus de considération au plus fort de la crise, elles n'ont pas gagné pour autant un nouveau statut.

* Mathilde est un nom d'emprunt