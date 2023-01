"Aujourd'hui on se lève pour perdre de l'argent", raconte un boulanger du Grand Avignon

Il garde le sourire malgré le contexte. "Difficile de tenir", reconnaît Florian Amaudry en sortant de son laboratoire où les fours tournent à plein régime en pleine période d'épiphanie. Le patron de la boulangerie-pâtisserie a vu sa facture d'électricité bondir depuis le mois d'octobre : de 17.000 euros à 90.000 euros. "Le différentiel de 60.000 euros on ne les gagne même pas en bénéfice", ajoute Florian Amaudry.

"Pour l'instant, ce n'est pas grand chose", juge le boulanger lorsqu'il épluche les annonces du gouvernement au sujet de la profession. "Ce n'est que du report et à un moment donné, il faudra quand même le payer. Nous souhaitons simplement travailler dignement", ajoute-t-il. Il y a 9 salariés au total dans la boulangerie, "tout le monde est inquiet", souligne le patron avant d'admettre qu'il ne s'endettera pas pour payer l'énergie.

Pas de hausse de la baguette

Faire le dos rond, attendre. C'est l'état d'esprit en ce début janvier pour Florian Amaudry. "Pour nous, c'est impossible de faire des économies. On consomme énormément. Il difficile de fermer quelques jours ici ou là. Nous, c'est de la vente qui est faite en direct. Si un jour on travaille pas, on vend pas", insiste le boulanger. Alors comment s'en sortir ? "Augmenter les prix nous demande Bruno Le Maire. Mais qui va acheter une baguette à 1 euro 20 ? Ce n'est pas possible pour nos client", estime Florian Amaudry. Le boulanger attend beaucoup de ce début d'année 2023 avec l'épiphanie. "C'est 15 à 18% de notre chiffre d'affaire annuel donc on espère que ça se passe bien", conclut Florian Amaudry.

La vitrine de la boulangerie Amaudry à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) © Radio France - Romain Berchet

Réécoutez l'interview de Florian Amaudry

