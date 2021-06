Aulnay-sous-Bois : l'inquiétude des salariés de M.A France, sous-traitant automobile de PSA Stellantis

"On se dit forcément que c'est mauvais signe", nous confie un salarié qui vient de terminer sa journée et quitte M.A France. L'usine qui emploie environ 300 salariés (500 avec les intérimaires, d'après les syndicats) est basée à Aulnay-sous-Bois, sur le boulevard André Citroën où se trouvait, il y a quelques années encore, l'usine PSA, son principal donneur d'ordres.

Spécialisée dans l'emboutissage, M.A France produit les pièces de plusieurs véhicules utilitaires pour le constructeur automobile, rebaptisé Stellantis en janvier dernier, après sa fusion avec le groupe Fiat Chrysler. Depuis cette fusion, la situation semble évoluer aussi pour ce sous-traitant et pas forcément dans la bonne direction selon les syndicats.

L'usine perd six gammes de productions

PSA Stellantis souhaite récupérer six gammes de productions, des outils, qui servent à emboutir les pièces, et qui lui appartiennent officiellement, pour les envoyer notamment dans son usine de Rennes. La première, une presse de plusieurs tonnes, a été enlevée le 11 juin dernier, sous les yeux des salariés présents ce jour-là, comme Lahcene. "On nous a bien dit de ne pas bloquer le camion, de faire attention, qu'il y avait un huissier et que l'entreprise pouvait nous attaquer si on faisait quelque chose", explique ce conducteur de ligne qui travaille depuis 2006 chez M.A Aulnay. En voyant cette première gamme partir, "on est moins tranquille, on voit le mur arriver et on se dit qu'on va dedans", nous confie-t-il.

Une gamme de production a été déjà quitté l'usine le 11 juin dernier

D'ici la fin de l'été, PSA Stellantis doit récupérer cinq autres outils de production. "Nous sommes inquiets parce que petit à petit, on nous enlève notre outil de travail et notre direction ne nous donne pas plus d'explications", déplore André Messie, agent de logistique et délégué CFDT. "Il faut savoir que chaque outil est attaché à un certain nombre de salariés, donc à chaque fois qu'un outil s'en va, il y a forcément des salariés qui ne vont plus avoir d'emploi", poursuit le syndicaliste. D'après lui, la direction aurait évoqué le nombre de 57 emplois concernés.

"Pas de suppression d'emplois", selon M.A France

Contactée par France Bleu Paris, l'entreprise M.A France dément. Leïla Mechaï, la nouvelle DRH, dénonce des "allégations erronées". "Je ne confirme pas du tout ce chiffre. Il n'est pas question de suppressions d'emplois, ni de plan social aujourd'hui". Par ailleurs, elle affirme que l'entreprise a une garantie écrite de PSA qui assure un "chiffre d'affaires stable" au site d'Aulnay.

Malgré ce discours, certains salariés dénoncent "un manque de transparence" de la direction. "Ils nous disent de ne pas nous inquiéter mais n'importe quelle personne qui voit des outils déménager de l'usine peut se poser des questions", affirme Mohamed, employé depuis 18 ans chez M.A France. Il regrette que son entreprise n'ait pas anticipé et "diversifié" ses activités pour ne pas dépendre uniquement des commandes de PSA.

"Il n'y a rien qui nous encourage, moi j'aurais bien aimé voir d'autres outils arriver mais non... et puis c'est comme les promesses d'embauches qui ne se concrétisent pas. On a plein d'intérimaires et des jeunes qui n'osent pas faire de projet, pas d'achat immobilier", tellement l'avenir est incertain pour eux, ajoute Lahcene.

L'usine M.A France spécialisée dans l'emboutissage à Aulnay-sous-Bois

Réunion du CSE ce lundi

Une réunion du CSE (comité social et économique) de l'entreprise est prévu, ce lundi 21 juin, à Aulnay-sous-Bois. La CGT elle demande "en urgence une réunion extraordinaire pour obtenir tous les éléments d'information sur cette tentative de 'braquage' d'une ligne de production de l'usine". Elle invite les salariés à se rassembler en assemblée générale "très prochainement", "pour décider de la pertinence du contenu d'un certain nombre d'initiatives".