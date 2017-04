Aulnay-sous-Bois : les locataires de la cité HLM manifestent, le président de leur amicale en garde à vue

Une soixantaine d'habitants de la cité de l'Europe d'Aulnay-sous-Bois ont fait le déplacement à Clichy-la-Garenne pour protester au siège de leur bailleur social, Emmaüs Habitat. Le président de l'amicale des locataires n'a pas pu venir, placé en garde à vue.

"Emmaüs, voleurs!" Le slogan est repris en choeur par la soixantaine d'habitants de la cité de l'Europe d'Aulnay-sous-Bois, venus dénoncer ce mercredi des charges trop lourdes payées à leur bailleur et des appartements dans un état très délabré, comme ils le font depuis plusieurs mois désormais. Ils estiment que les travaux de réhabilitation de la cité, achevés en 2014, ont été réalisés "au rabais" et demandent des comptes à devant le siège d'Emmaüs Habitat, à Clichy-la-Garenne.

Le président de l'amicale des locataires placé en garde à vue avant le rassemblement

Mais le président de leur amicale, Mohammed Maatoug, à l'origine du mouvement, n'a pas pu se rendre à la manifestation, qu'il avait pourtant initié. Mardi, il a été placé en garde à vue au commissariat d'Aulnay-sous-Bois. "C'est pour nous faire taire, nous faire peur" estime un habitat de la cité. Convoqué pour une audition libre, suite à une plainte déposée par Emmaüs Habitat, il n'est ressorti du commissariat que mercredi après-midi.

Le bailleur a déposé plainte pour violences verbales à l'encontre des gardiens. "Il s'est rendu coupable devant témoins d'agressions de notre personnel, (...) il organise une déstabilisation d'Emmaüs Habitat dans le quartier : ce n'est pas nous qui dégradons mais nous passons notre temps à réparer des exactions" avance Claire Lanly la directrice générale.

Trois fois plus de pannes d'ascenseurs en 2016

Elle assure que les pannes d'ascenseurs ont été multipliées par trois dans la cité en 2016 par rapport aux années précédentes. Selon elle, la vétusté des salles de bains et les problèmes d'infiltrations d'eau sont dues à une "dégradation volontaire des moteurs de ventilation", situés sur les toits. A l'issue de sa garde à vue ce mercredi, Mohammed Maatoug reconnait qu'il y a des dégradations dans la cité mais nie toute implication et estime que l'augmentation des pannes d'ascenseurs est lié à une vigilance accrue des signalements de la part des habitants.

Au mois d'octobre, une première manifestation avait été organisée au siège d'Emmaüs. "Depuis on n'a pas été entendu, la seule chose qu'Emmaüs fait c'est un diagnostic des appartements mais on ne sait pas où on en est!" estime Gassama Niamé une manifestante membre de l'amicale. Sur les 800 logements de la cité, le bailleur dit avoir ciblé une soixantaine de logements pour lesquels un diagnostic poussé est en cours. Il doit permettre de répondre au cas par cas aux problèmes rencontrés par les habitants. De leur côté l'amicale des locataires promet de geler le paiement des loyers le mois prochain si elle n'obtient pas de réponse de la part du bailleur.

