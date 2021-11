Aulnoye-Aymeries : près de 200 salariés de Vallourec manifestent avant la venue d'Emmanuel Macron

L'inquiétude monte pour les salariés de l'entreprise Vallourec. le géant de l'acier a annoncé mercredi 17 novembre, vouloir céder ses sites industriels en Allemagne. 2.200 emplois sont menacés, dont plus de 700 sur les sites Français des Hauts-de-France, dépendant de la filière allemande.

Ils étaient près de deux cents salariés de l'entreprise Vallourec à marcher ce matin entre le site d'Aulnoye-Aymeries et le Leclerc de la commune. Tous ont manifesté leur inquiétude après les annonces du groupe mercredi 17 novembre. Les dirigeants de ce géant de l'industrie, présent dans une vingtaine de pays à travers le monde, ont annoncé vouloir vendre, ou à défaut, fermer leurs filières en Allemagne.

Dans les hauts-de-France, les deux sites d'Aulnoye-Aymeries et de saint Saulve sont rattachés à la branche allemande. C'est donc plus de 700 emplois qui pourraient être menacés par cette fermeture.

Face à cette situation, les syndicats ont appelé à se mobiliser aujourd'hui et espèrent sensibiliser Emmanuel Macron, cette après-midi, lors de sa visite dans le département du Nord et dans l'Aisne. Une rencontre avec son cabinet est d'ores et déjà prévue à 14h30, une seconde aura lieu en fin d'après-midi avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie.