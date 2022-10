Aura Aero enregistre 130 nouvelles précommandes pour son avion électrique régional

Aura Aero a décroché au début du mois d'octobre, 130 précommandes pour son avion électrique ERA (Electric Regional Aircraft). Un avion de 19 places destiné au transport régional. Jérémy Caussade le président et co-fondateur d'Aura Aero nous explique ce que représente une telle commande dans la Nouvelle éco.

ⓘ Publicité

France bleu : Neuf compagnies ont passé commande, ça représente combien en tout un contrat pareil ?

Jérémy Caussade : Oui, déjà, ce qui est important, c'est que c'est neuf compagnies d'un peu partout dans le monde représentent à la fois des clients d'aviation régionale, des avions de transport cargo et également de transport V.I.P. C'est important, ce sont les trois cibles de l'avion ERA qu'on développe. Après on parle de 130 avions qui viennent s'ajouter à 200 avions qui avaient été annoncés précédemment et donc on a 330 avions en lettre d'intention, ce qui représente environ 4 milliards de volume d'affaires. Donc ça commence à être très significatif et c'était important à ce stade-là d'avoir ce retour du marché qui confirme que les compagnies sont prêtes à accepter des avions à bas carbone régionaux.

Vous avez été endeuillé chez Aura Aero, on le rappelle en Ariège au printemps dernier, deux pilotes sont morts dans un crash de petit avion prototype hybride. Est-ce que cette commande finalement elle va vous permettre de remonter la pente ?

Ce sont deux sujets complètement différents et qui sont assez peu liés. Mais oui, ça montre bien qu'on est toujours à l'œuvre et qu'on est capable d'aller au-delà de ce qui s'est passé et d'arriver à l'intégrer pour que la structure en soit encore plus forte.

Ces avions ERA sont électriques, destinés au transport régional. Il est conçu pour quel usage ?

C'est un avion de transport régional effectivement, à propulsion électrique qui est en fait un avion hybride. Donc l'idée, c'est d'utiliser à la fois la propulsion électrique avec des moteurs électriques, mais également ce qu'on appelle un turbo générateur qui permet finalement d'arriver à mener à bien les missions qu'on ne pourrait pas pour l'instant mener avec des avions tout électrique. La mission d'un avion de transport régional, d'un 19 places en particulier, c'est de faire de courtes distances et souvent plusieurs vols dans la journée, des courtes distances de quelques centaines de kilomètres pour arriver en général à joindre deux endroits qui sont difficiles à joindre normalement par des infrastructures au sol. Donc c'est particulièrement intéressant pour des endroits un peu décentralisés, des îles ou des endroits où on a de la montagne ou des infrastructures au sol très peu développées. Donc l'idée est vraiment d'avoir cet avion qui est un avion tout terrain et qui doit être capable de répondre aux besoins de déplacement des populations.

C'est vraiment plus écologique qu'un avion classique équivalent ?

Les estimations de diminution qu'on a par rapport aux avions équivalents, c'est en fonction de la mission, entre 40 et 80% de diminution des émissions.

ERA doit réaliser son premier vol fin 2024, c'est ça ?

On est toujours sur ce calendrier. Entre fin 2024 et 2025, on est en train d'y travailler. On fera une mise à jour du programme en temps voulu. Mais effectivement, là, on est en train de passer des jalons importants qui nous mettent sur la route finalement d'une entrée en service de ces avions là à l'horizon 2027, 2028.