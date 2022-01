Auray : Les commerçants du centre appellent à manifester contre le plan de circulation

Cela n'a jamais été facile de circuler dans les étroites rues pavées du centre bourg d'Auray. Jean-Bruno, livreur, en fait l'amer constat : " Depuis 27 ans j'ai vu tous les sens de circulation possibles et imaginables. C'est compliqué! Mais ça a toujours été compliqué à Auray ". Il sera en retraite dans deux mois, sans aucun regret de ne plus tirer son transpalette devenu heureusement électrique mais toujours bruyant sur les pavés du centre. " On ne peut livrer que le matin et on n'a pas de place pour se garer. On est au milieu des personnes âgées qui font leurs courses, c'est pas pratique. Quand au sens de circulation on n'en a plus qu'un seul en camion ".

Jean-Bruno livre le centre ville d'Auray depuis 27 ans © Radio France - Frédérick Colas

En test pour un an depuis mai 2021, le plan a déjà subi quelques aménagements d'urgence notamment avant Noël où la situation devenait critique. Pas assez au goût de Serge Parraud, à la tête depuis 25 ans d'une quincaillerie de ville comme il n'en existe quasiment plus. Un bazar disent les anciens. Il est aussi le président de la fédération des commerçants Auray Préférence. " On a une ville de moins de 15 000 habitants qui a un centre ville très dynamique. Pendant le confinement de 2021, la mairie a mis en place ce plan de circulation sans aucune concertation. Ils ont verrouillé l'accès au centre ville qui est devenu très compliqué. Ca pollue la vie des riverains , des commerçants, des livreurs, de tout le monde, et c'est un non sens". Serge Parraud dit avoir perdu 100 000 euros de chiffre d'affaire ces 6 derniers mois. Pour exprimer sa colère, il a mis en place un écriteau à vendre sur sa vitrine.

Le président d'Auray Préférence devant un sens interdit temporaire "Pour 20 metres on bloque tout" © Radio France - Frédérick Colas

" Le problème, c'est la sécurité dans la rue du Lait " argumente la maire EELV Claire Masson. Cette rue commerçante pavée et étroite est l'une des principales du centre. " Quand on voit que des enfants se font taper la tête par des rétroviseurs rue du Lait ou passaient 2000 véhicules par jour on trouve que ce n'est pas admissible ". La première magistrate demande du temps. "Quand on change c'est toujours compliqué, c'est pour cela qu'on voulait un test sur assez longtemps. il faut un temps d'adaptation pour que les gens s'habituent à la façon d'entrer dans le cœur de ville. On n'a pas fermé une seule rue, tout est resté circulable, on n'a pas non plus supprimé une place de stationnement ". L'expérimentation prendra fin en mai et sera évaluée par une commission participative. Sauf si la manifestation de ce samedi ouvre un dialogue qui semble bien compliqué.