Aurillac : les agents de la CABA suspendent leur grève à la veille du Festival

En grève contre le projet de réorganisation des services, les agents communautaires vont reprendre le travail la nuit prochaine. Les poubelles seront à nouveau vidées. Un soulagement à quelques heures du coup d'envoi du festival de théâtre de rue d'Aurillac.

Le projet de réorganisation des services de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac n'est pas enterré. Il est juste ajourné. Suffisant toutefois pour inciter les agents de mettre fin à leur mouvement. Symbole de conflit, le service des ordures ménagères qui pourrait perdre cinq jours de congés.En grève la semaine dernière, une cinquantaine d'agents avaient reconduit leur mouvement en ce début de semaine. Mais ce lundi matin, Le président de la CABA, Michel Roussy, s'est engagé à repousser d'une année la mise en application du projet avec davantage de dialogue et de concertation.

Confiance et dialogue

Les représentants ont donc décidé de faire confiance à la direction et accepté de se remettre au travail la nuit prochaine. Conséquence immédiate, les ordures ménagères qui s'amoncelaient dans les poubelles de la capitale cantalienne, vont être enfin vidées comme le confirme Carole Touzy, déléguée CGT à la Communauté d'Agglomération "On s'est engagé à rattraper tout le retard accumulé dans la limite de nos moyens. On reprend le travail à 3 heures 30 au lieu de 5 heures 30 pour essayer d'en prendre un maximum et que l'impact soit le moins fort possible pour les festivaliers". Si les riverains sont les premiers impactés par cette grève, c'est une épine en moins dans les pieds des organisateurs du Festival International de théâtre de rue. Eux qui sont confrontés à la sécurisation de l'évènement, dont le coup d'envoi de l'édition 69 sera donné ce mercredi. Plus de 100 000 personnes sont attendues pendant 4 jours dans les rues d'Aurillac.