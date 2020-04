Aurillac : une déchetterie de l'agglo rouvre sous le format "drive" dès le 4 mai

Les déchetteries rouvrent petit à petit un peu partout. C'est le cas de la déchetterie des Quatre Chemins, à Naucelles, dans l'agglomération d'Aurillac. Les habitants des 25 communes de la CABA pourront donc venir déposer leurs déchets volumineux, mais seulement sur rendez-vous.

Uniquement sur rendez-vous

En fait, la déchetterie ouvrira sur le mode drive. L'habitant téléphone à la CABA (04.71.46.86.30.) et s'inscrit. Il obtiendra un rendez-vous à la déchetterie et pourra y verser quatre types de déchets seulement : la ferraille, les déchets verts, les encombrants et les gravats. Attention, les déchets électriques, électroniques, électroménager ou les déchets toxiques issus de l'entretien, du bricolage, du jardinage, les vêtements ou le bois ne seront pas repris.

De plus, la déchetterie sera accessible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 12 heures ou entre 13 heures et 17 heures. Si vous avez un fourgon, vous risquez d'être refoulés à l'entrée, car la CABA précise : "ne seront accueillies que les berlines avec une éventuelle remorque".

La CABA incite au stockage

Les gestes barrières devront être appliqués consciencieusement, et il vous faudra évidemment une attestation dérogatoire de déplacement afin de pouvoir rentrer dans la déchetterie. La CABA insiste aussi : "il est demandé aux usagers de bien vouloir prioriser leur demande. Ceux qui le peuvent sont invités à poursuivre le stockage autant que possible."