Collecte de la Banque Alimentaire : "Autant de gilets orange que de gilets jaunes mobilisés en Haute-Vienne ce week-end"

Haute-Vienne, France

Le principe est simple et se répète chaque année : en faisant ses courses, on prend au passage quelques denrées et à la sortie, on les donne aux bénévoles de la Banque alimentaire. Sur la liste qu'ils distribuent, uniquement des produits secs : plats cuisinés, conserves de poisson, l'huile, farine, sucre, café... "Les produits frais, on les récupère toute l'année", explique Mireille Bréchet, la présidente de la Banque alimentaire de la Haute-Vienne.

Objectif : 100 tonnes

Ce week-end, il s'agit de constituer des stocks, donc des choses qui se gardent, pour les redistribuer aux associations caritatives. Sur les 95 tonnes de denrées collectées l'an dernier en Haute-Vienne, il reste par exemple 2 tonnes de pâtes, toujours bonnes ! Mireille Bréchet souligne la générosité habituelle des haut-viennois et espère atteindre le Graal cette année : la centaine de tonnes !

800 bénévoles sont mobilisés ce week-end en Haute-Vienne

Mais cette collecte intervient dans un contexte social bien particulier, avec des perturbations sur les routes. "Je pense que les gilets jaunes sont solidaires et vont nous aider, ne pas bloquer nos véhicules", parie la présidente de la Banque alimentaire en Haute-Vienne. Mireille Bréchet souligne qu'avec 800 bénévoles, il y a finalement "autant de gilets oranges que de gilets jaunes mobilisés pendant ces trois jours !".

L'an dernier, 113.000 tonnes de denrées ont été récupérées au niveau national, soit 23 millions de repas.

