Tours : autant de place en terrasse qu'avant, voire plus, pour les bars et restaurants

Les restaurants et bars pourront rouvrir. C'est l'une des annonces de Edouard Philippe. A Tours, ce principe avait été anticipé par la mairie, en partenariat avec les professionnels. Elle veut garantir autant de place en terrasse qu'avant, voire plus.

Ce jeudi, Edouard Philippe a annoncé la réouverture partielle des bars et restaurants en France. Une mesure espérée par la profession. A Tours, la municipalité n’avait pas attendu ces annonces pour commencer à travailler sur cette reprise d’activité essentielle au cœur de ville. La ville de Tours compte plus de 260 bars et restaurants dont quasiment les deux tiers dans le Vieux-Tours. La ville s’engage à maintenir le même nombre de place en terrasse qu’avant, en respectant les distanciations sociales. Pour certains établissements trop petits, elle va même accorder plus de place en terrasse. Elle envisage ici et là de condamner quelques places de stationnement pour mettre des tables, en sécurisant cet espace au préalable.

L’idée est d’être le plus réactif possible. L'adjoint à la mairie de Tours en charge du commerce Mauro Cuzzoni

Une demande de terrasse sera possible en ligne, sur le site internet, avec des renseignements simples : nom du restaurant ou du bar, adresse et besoins. Un placier de la ville de Tours ira sur place rapidement. “Il nous faut accompagner cette reprise économique" précise l'adjoint à la mairie de Tours en charge du commerce Mauro Cuzzoni, dans le respect des règles. L’espace de circulation pour les passants devra aussi être garanti, notamment autour de la place Plumereau, rue du commerce par exemple ou place du Grand-Marché.

10.000 bons d'achat de 50€ offerts par la mairie à dépenser dans les bars et restaurants

Comme la mairie de Tours l'avait fait pour marquer la réouverture des commerces le 11 mai avec la distribution de 20.000 bons de 50€, elle remet en circulation 10.000 autres bons d'achat de 50€. Cette fois, ils seront utilisables dans les bars et restaurants de la ville. Pour la distribution, la mairie s'appuie sur des organismes sociaux, CCAS, Croix Rouge, Restos du Coeur, association Emergence. Une autre partie sera distribuée aux salariés qui ont œuvré pendant le confinement, des soignants, des pompiers ou encore des policiers.