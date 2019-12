Autant oublier le train jeudi en Rhône-Alpes: la grève sera très suivie par les conducteurs SNCF

Isère, France

Jeudi, autant renoncer à prendre le train, la direction régionale de la SNCF annonce 1 TER sur 20.

Elle a commandé 613 bus de substitution qui apportent un espoir à ceux qui doivent absolument voyager.

Quant au TGV , 1 sur 7 circulera dans la région. Entre Paris et Lyon, il y aura 3 aller-retour sur 22

Par ailleurs il y aura très peu de bus sur les 79 lignes Transisère, y compris sur les 7 lignes Express autour de Grenoble.

Dans le Grésivaudan, le Réseau TouGo annonce que les lignes régulières seront assurés, mais que les transports scolaires seront perturbés. Les Réseaux "le Ruban" et "L'Va" à Bourgoin et Vienne seront également entravés. On aura le détail ce mercredi après midi

A Grenoble, le trafic des bus et des trams de la SEMITAG sera très fortement perturbé demain.

Les tramways A et B circuleront de manière espacé. Mais aucune ciculation sur les tram C, D et E.

Sur les lignes chrono: aucun bus sur la C2. Les autres circulent mais pas avec la même fréquence qu'habituellement.

Sur les lignes de Bus: rien sur la 12, la 13, la 16, la 19, la 20, la 22 et la 25.

Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables. L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes libre-service, dans les agences de voyage, sur le site et l’appli OUI.sncf. La SNCF est pleinement mobilisée pour accompagner, informer et être au plus près des voyageurs. Des solutions alternatives sont proposées sur l’application l’Assistant SNCF et sur www.OUI.sncf

Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours au plus tard à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.