Auto-école à Chambéry : avec le covid, au moins six mois d'attente pour repasser son permis

Avec la crise sanitaire, les auto-écoles patinent. Elles ont dû fermer pendant plus de trois mois en 2020, et depuis elles accumulent un retard pour passer l'examen du permis de conduire. Il y a trop de demandes.

Plus de 6 mois pour repasser son permis lorsqu'on l'a raté une première fois : c'est un temps d'attente qui est devenu la norme avec la crise sanitaire. Les auto-écoles ont été fermées plus de trois mois l'année dernière avec la crise sanitaire, et depuis elles n'arrivent plus à combler le retard, trop de monde veut passer son permis et il n'y a pas assez de créneaux d'examen disponibles. Avec ce retard, ça devient même compliqué de trouver une place pour prendre des leçons.

Nadège Cardosa travaille pour l'auto-école des Alpes à Chambéry.

France Bleu Pays de Savoie - Quels sont les délais d'attente chez vous en ce moment ?

Chez nous, on est sur plus de six mois d'attente pour un deuxième passage du permis.

Comment ça s'explique ?

On a moins de places d'examen : on tournait à 30-35 par mois là on est sur du 20-22. On paye le post-covid. On a été fermés trois mois. Trois mois pendant lesquels les élèves ont pu continuer de passer leur code sur des centres d'examen extérieurs qui restaient ouverts. Donc quand on a rouvert en décembre ils sont tous venus avec leur code en poche. Ça s'est étalé sur les mois et c'est la grosse difficulté à gérer aujourd'hui.

Pourquoi avez-vous moins de places d'examen ?

Elles sont décomptées d'une année sur l'autre. Donc là on paye les mois de fermeture de l'année dernière. Et puis il y a aussi eu des inspecteurs touchés par le covid, ça a fait beaucoup d'arrêts de travail. Ils nous ont raccourci nos places d'examen pour en donner à tout le monde.

Et pour les leçons, concrètement, c'est possible de s'inscrire ? Il n'y a pas d'attente ?

Aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir en ayant déjà son code aura rendez-vous en septembre. On a des plannings pleins. On a des élèves à aider pour préparer pour le permis et on veut le faire correctement. Le peu de places qui nous reste cet été va servir à ce qu'on fasse bien pour ceux qui sont déjà là. On en vient à refuser des inscriptions parce qu'on ne peut pas gérer tout le monde.

Ça va se réguler ?

Ça devrait se réguler. Déjà dans quelques temps on va récupérer des places d'examen, sûrement une dizaine. Mais ça ne sera pas avant octobre-novembre.

C'est quand même une bonne nouvelle pour vous d'avoir autant de clients après les trois mois de fermeture ?

Une bonne nouvelle oui, mais d'un autre côté non car on veut garder la qualité de notre travail. On en vient à refuser des élèves parce qu'à trop en prendre juste pour dire à tout le monde 'oui on vous prend', c'est la qualité du travail qui va commencer à s'épuiser et ce n'est pas ce qu'on veut. Déjà là sur les places des examens il y a beaucoup de mécontents puisqu'on leur dit d'attendre six à huit mois pour un deuxième passage... Il faut déjà qu'on s'occupe de nos élèves en cours.