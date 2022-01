Auto-écoles : comment s'en sortent-elles avec la hausse des prix du carburant ?

Les prix du gazole et de l'essence sont au plus haut, et les professionnels de la route sont particulièrement affectés. Pour les gérants d'auto-écoles dans l'Indre, cela représente une hausse des charges de plusieurs centaines d'euros par mois.

Les prix des carburants ont atteint un record en France la semaine passée, le gazole dépassant 1,60 euro le litre, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Le sans plomb 95 s'est vendu lui 1,68 euros le litre, soit plus de deux centimes de plus que la semaine précédente. Pour les professionnels qui roulent toute la journée, comme les auto-écoles, encaisser ce surcoût n'est pas évident.

26% de plus à la pompe diesel

Boris Grabowski est le gérant de l'auto-école A2G à Châteauroux, et représentant des écoles de conduite de l'Indre au CNPA (Conseil national des professions de l'automobile). Il loue trois voitures pour ses élèves ; pour chacune, il doit faire en moyenne un plein tous les quatre jours.

À la station-essence ce mardi 18 janvier, le litre de gazole est à 1,623 euros. "Ça fait une augmentation importante. La semaine dernière, on l'a eu à 1,575 euros, donc il y a 6 centimes de plus".

Quand on y va toutes les semaines, on ne regarde même plus. Il faut y passer, on n'a pas le choix.

Au total, il dépense ce jour 77 euros pour 47 litres. Il a retrouvé un ticket de caisse daté du 18 janvier 2021, il y a tout juste un an. À l'époque, le litre de gazole s'élevait à 1,289 euros le litre, soit une hausse de 26% en 12 mois.

Entre un an, le prix du gazole a augmenté de 26%, comme l'illustrent ces deux tickets de caisse datés du 18 janvier 2021 et 2022. © Radio France - Juliette Geay

Le carburant : 3ème pôle de dépenses des auto-écoles

Sur un an, cela représente une hausse de 832 euros de carburant par véhicule pour Boris Grabowski, soit environ 2 200 euros pour son entreprise. Le gazole est le troisième pôle de dépense de son auto-école, après les salaires et la location des véhicules, mais avant les assurances.

Pas encore de répercussions sur le prix du permis de conduire

Il ne souhaite pas augmenter le prix du permis pour ses élèves, "parce qu'on a un rôle social et sociétal, on fait ce métier pour nos élèves". Pour l'instant il y parvient, mais si les prix continuent à augmenter "pour la survie d'une entreprise on va être obligé d'augmenter notre tarif horaire malheureusement", déclare-t-il.

Chez CER Castelroussine et CER Déoloise, les deux auto-écoles gérées par Simon Potillion, les charges augmentent également. "Environ 600 euros par mois" de plus à payer en carburant, pour ses 22 véhicules (neufs voitures, un camion, une remorque, des motos et des scooters).

Lui non plus, n'augmente pas pour l'instant les prix de ses leçons. "Du coup, c'est un coût plus important pour l'entreprise, donc un bénéfice qui sera moindre", détaille Simon Potillion.

"On sait que le carburant subit parfois des hausses et des baisses, peut-être qu'on peut imaginer qu'on redescendra à 1,30 euro le litre d'ici six mois ou un an", espère-t-il. Selon le ministre de l'économie, cette hausse des prix devrait se poursuivre au moins jusqu'à fin 2022.

J'ai espoir que le gouvernement ne laisse pas le prix du carburant passer à 1,80 ou 2 euros. Qu'il essaye de réguler comme il l'a toujours fait jusque là.

Une hausse qui s'ajoute au coût déjà élevé de la pandémie

Les auto-écoles ont déjà dû augmenter légèrement leurs prix du fait de la pandémie. L'achat de protections sanitaires leur a coûté très cher. Boris Grabowski explique :

On a eu beaucoup de frais pour s'équiper pour la désinfection des véhicules. Les masques, le gel hydroalcoolique...Au début on a même du acheter des housses pour les sièges. Ça représentait une charge très importante pour nos entreprises.

Depuis plus de vingt ans, une partie des auto-écoles milite pour obtenir des exonérations de frais sur le carburant, comme elles existent chez d'autres professionnels des transports. Cela leur permettrait, disent-elles, de ne pas augmenter les tarifs du permis de conduire.

Le gouvernement a créé une carte pour trouver le prix à la pompe le plus bas près de chez vous.