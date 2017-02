Automobile : 2017 année historique pour Alpine !

C’est l’année de tous les challenges pour Alpine. En sport la marque normande va tenter de conserver son titre mondial LMP2 en Championnat du monde d’endurance. Sur le marché automobile, elle va lancer le modèle symbole de sa renaissance. Entretien avec Bernard Ollivier, directeur-général adjoint

2016 restera une année forte pour Alpine ! Quatre ans après son retour sur les circuits grâce a un partenariat avec la solide écurie Signatech, la marque normande a réussi le doublé dans la catégorie LPMP2 : titre mondial et victoire aux 24 Heures du Mans.

Le sport plus que jamais vitrine commerciale

Cette année, Alpine aura désormais des raisons commerciales de briller en piste. Annoncée depuis 2012, le nouveau modèle va enfin arriver sur le marché des voitures de sport. La première Alpine « génération 2 » sera officiellement présentée au salon de Genève début mars « Oui c’est la date retenue » confirme Bernard Ollivier. « Comme nous l’avons déjà révélé elle sera commercialisée à un tarif compris entre 55 000 et 60 000 euros ». Selon le directeur général adjoint de la marque « les réservations ont été un succès en décembre. Avec des pré-commandes venues de toute l’Europe et du Japon. Les 1 955 premiers exemplaires ont tous trouvé preneurs » se félicite Bernard Ollivier. Ce nombre -au premier regard étonnant- de 1 955 correspond à l’année de création de la marque par Jean Rédélé. Un clin d’oeil supplémentaire d’Alpine, très attachée à son histoire. A Genève, il sera enfin possible de découvrir ce nouveau modèle de voiture de sport, dont certaines lignes devraient s’approcher de l’Alpine « Célébration » présentée lors du protocole de départ des 24 Heures du Mans 2015. Ensuite les chaînes de montages commenceront à s’activer au printemps dans l’usine de Dieppe pour honorer les commandes et livrer les premières voitures avant la fin de l’année.

En compétition : du lourd en face !

Sur les pistes du championnat du monde d’endurance, Alpine repart pour une saison LMP2 face à une concurrence renforcée « Oui c’est du lourd en face » reconnaît Bernard Ollivier, l’homme qui pilote le projet Alpine sur les circuits depuis 2013. « Le team Rebellion notamment vient de la catégorie LMP1 avec de très bons pilotes. Mais nous maintenons notre objectif de défendre notre titre mondial et notre victoire aux 24 Heures du Mans ». Le team français, rebaptisé Signatech Alpine Matmut, n’a confirmé que deux pilotes pour 2017. Tout d’abord Nicolas Lapierre, l’ex pilote usine Toyota sur la n°36 « il a eu un rôle majeur en 2016 en piste mais aussi dans l’équipe pour former les deux rookies (NDLR : débutants en championnat du monde) qui l’accompagnaient » se félicite Bernard Ollivier. L’autre pilote retenu est Stéphane Richelmi, membre de l’équipage champion du monde 2016. « Nous annoncerons bientôt (NDLR : mi-mars) les autres pilotes » précise le directeur général adjoint. Interrogé sur l’opportunité de recruter un ex-LMP1 -ils sont nombreux sur le marché !- Bernard Ollivier entretient le mystère « Disons que nous y avons pensé ! ». Autre point crucial : quels pilotes Silver ? Le règlement imposera toujours un pilote amateur (Silver) dans chaque équipage malgré l’arrivée du nouveau moteur Gibson beaucoup plus puissant. La maîtrise des prochaines LMP2 sera beaucoup plus pointues « C’est effectivement un point important. Je pense qu’avec les nouveaux moteurs nous gagnerons 10 secondes par tour au Mans par rapport à 2016. C’est très important ! » reconnaît Bernard Ollivier, avant d’ajouter :« avec de tels bolides, les pilotes silvers devront être encore plus aguerris ! ». Là aussi, réponse dans environ un mois lorsque les 4 pilotes manquants seront révélés.

La joie des pilotes et du team-manager Alpine vainqueurs des 24 Heures du Mans 2016, catégorie LMP2 - Signatech-Alpine

Le patron sportif d’Alpine s’attend aussi à une saison passionnante, du fait du changement de règlement…. et du choix de tous les engagés en WEC d'utiliser le même châssis Oreca 07 (y compris Alpine qui a l’autorisation de rebadger le sien). Ce sera donc un championnat à matériel à égal pour tous. « La différence se fera sur le pilotage, la stratégie.. et la connaissance de la voiture ! » A ce sujet, la présence dans le team de Nicolas Lapierre sera encore précieuse ! C’est lui qui a développé le châssis Oreca 07, comme il l’avait fait pour le châssis 05 du constructeur varois. Avec le succès constaté en piste pendant le championnat 2016 ! Il faudra donc confirmer en 2017…. pour le prestige sportif mais aussi –et surtout- pour booster les ventes de la nouvelle Alpine. Avec tous les enjeux industriels et économiques qui vont avec !