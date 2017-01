Automobile | 400 intérimaires recrutés à l'usine PSA Rennes La Janais

Les syndicats l'ont appris ce matin en comité d'entreprise extraordinaire.

Le groupe PSA annonce le recrutement de 400 intérimaires et la création d'une nouvelle équipe de nuit sur son usine de La Janais à Chartres de Bretagne. Le site breton était en grosse difficulté depuis plusieurs années avec notamment la perte de 1400 postes depuis 2012 et du chômage partiel chaque mois pour les salariés depuis six ans. Le lancement du nouveau SUV de Peugeot, le 5008, change complètement la donne. Ce nouveau modèle fabriqué en Bretagne depuis l'automne 2016 sera commercialisé à partir de la mi mars.

Une bonne nouvelle pour l'intersyndicale

La production globale devrait s'envoler avec en prévision un volume de plus de 100.000 véhicules produits en 2017 (Citroën C5, E-Mehari, Peugeot 508 et 5008) dans l'usine de la métropole rennaise. Les perspectives pour 2018 sont encore meilleures puisque le site produira un nouveau véhicule, encore un SUV, à partir de l'année prochaine. Aujourd'hui, 2700 personnes dont une centaine d'intérimaires, travaillent sur le site breton. Un site qui a perdu près de 10.000 salariés en dix ans.