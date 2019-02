Automobile : la Bourgogne Franche-Comté candidate pour accueillir la première usine de batteries électriques de France

Sochaux, France

L'État va débloquer 700 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour soutenir le développement de la filière de batteries électriques de nouvelle génération, a annoncé ce mercredi l'Élysée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet franco-allemand de mise sur pied d'une production de batteries en Europe, baptisé "Airbus des batteries", alors que le secteur est actuellement dominé par les acteurs asiatiques.

Je souhaite que notre territoire se positionne dès maintenant" (Marie-Guite Dufay)

"Au regard des annonces du Président de la République pour soutenir et développer la filière de batteries électriques nouvelle génération, je souhaite que notre territoire, pionnier en la matière, se positionne dès maintenant pour accueillir une usine en France", indique Marie-Guite Dufay, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté ce vendredi dans un communiqué.

La filière automobile concentre dans la région Bourgogne Franche-Comté 45.000 emplois réunissant constructeurs, équipementiers internationaux et sous-traitants.

Bientôt une usine à Sochaux dans le Doubs ?

"La région est prête à étudier tout projet d’installation de ce complexe de production de batteries, notamment sur _la zone de cinquante hectares que PSA va libérer à Sochaux_, et qui dispose d’une desserte rail, route et fluviale, ainsi que de bâtiments industriels adaptés", poursuit la présidente de Région.

"Dans le cadre de son projet de transformation "Sochaux 2022", PSA investit 200 millions d’euros pour que son usine soit capable d’accueillir au plus vite tous les types de motorisation. Implanter cette future activité dans l’agglomération de Montbéliard a évidemment du sens puisque les sites de Sochaux et de Mulhouse concentrent plus de la moitié de la production automobile française", conclut-elle.

100.000 bornes électriques en France d'ici 2022

L'Allemagne a récemment annoncé consacrer à la filière des batteries électriques un milliard d'euros d'ici 2022. Fin décembre, Paris et Berlin ont signé un accord "stratégique" en coopération avec la Commission européenne, commençant à concrétiser un projet de longue date en gestation et qui a été surnommé "Airbus des batteries". Ce plan vise à déployer en France 100.000 bornes électriques d'ici 2022 contre environ 25.000 aujourd'hui.