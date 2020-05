Automobile : la production redémarre lundi 18 mai chez PSA Mulhouse

La direction du site automobile PSA de Mulhouse (Haut-Rhin) annonce un redémarrage progressif et sécurisée de l'usine terminale le lundi 18 mai. Une décision qui intervient dans un contexte de reprise des activités commerciales.

La direction du site PSA de Mulhouse annonce ce lundi un redémarrage progressif de l’usine terminale de Mulhouse pour le 18 mai après deux mois d’arrêt à cause du confinement. Une décision justifiée par un contexte de reprise des activités commerciales selon le groupe automobile.

Après le redémarrage des usines de forge, fonderie, mécanique et emboutissage, la fabrication de DS7 Crossback et de Peugeot 508 va reprendre de manière progressive et sécurisée selon la direction.

PSA annonce des mesures sanitaires renforcées, avec des contrôles de température à l’entrée. Les salariés devront également porter des masques et des lunettes et respecter les distances de sécurité.

Une production limitée à une seule équipe et 3 jours par semaine pour l’instant avec des cadences réduites.

La CGT dénonce l’absence des intérimaires dans ce plan de reprise. Ils étaient au nombre de 273 sur le site fin avril.

Le site PSA de Mulhouse emploie 5000 personnes. En 2019 l’usine a assemblé près de 232 000 véhicules.