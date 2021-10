Automobile : les voitures autonomes, ce n'est plus de la science fiction selon un député sarthois

Non? Damien Pichereau ne se prend pas pour Luc Besson. "Nous ne sommes pas dans le Cinquième élément mais dans la réalité", objecte avec humour le député LREM de la 1ere circonscription de la Sarthe. Et il en connait un rayon sur le sujet puisqu'il a été mandaté par le gouvernement pour plancher sur le sujet dans le cadre d'une mission parlementaire. Il vient d'ailleurs de remettre son rapport. Mais d'abord, c'est quoi, un véhicule autonome ? "C'est un véhicule qui remplace partiellement ou totalement en fait, l'action de son conducteur. Par exemple, quand vous avez un régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistance à maintien de voies qui commence à se démocratiser sur les voitures, c'est déjà en fait des niveaux d'autonomie".

La reconnaissance des panneaux de signalisations ou le freinage d'urgence pour pallier le manque de concentration du conducteur font déjà partie de notre quotidien. "L'idée, c'est qu'on aille de plus en plus loin. Demain, les véhicules pourront se mouvoir seuls dans les bouchons. Ça existe déjà sur certains véhicules et ça va se démocratiser. Ensuite, ce sera sur autoroute, mais dans un horizon de plusieurs décennies, probablement pas avant 30 ou 35 ans. On sera sur des niveaux d'autonomie totaux ou en tout cas sur un grand nombre de cas d'usage pour pouvoir se déplacer partout".

Rouler en toute sécurité

Qui dit voitures autonomes, dit sécurité pour les passagers du véhicule mais aussi pour ceux qui l'entourent : les autres automobilistes, les cyclistes, les piétons etc... "La sécurité, d'un point de vue technique, est de toute façon meilleure sur un véhicule autonome que sur un véhicule qui ne l'est pas. Contrairement à un humain, une machine est capable de faire deux choses en même temps, elle n'est jamais fatiguée. Elle a des capacités de réaction qui sont finalement beaucoup plus rapides. Donc, en termes de sécurité, c'est mieux à partir du moment où l'infrastructure est quand même présente". Et c'est notamment sur ces aménagements que Damien Pichereau a planché.

Le parlementaire prend l'exemple d'un automobiliste qui circule au nord du Mans : "Il n'est pas imaginable aujourd'hui qu'un véhicule autonome soit en capacité de passer le rond-point de l'Océane sans aménagement spécifique. C'est ce qu'on voit quand on regarde aux Etats-Unis les robots taxis, par exemple. Ils sont sur des voies qui sont spécialement dédiées finalement pour pouvoir se déplacer".

Pour Damien Pichereau, la première condition est un bon état de la chaussée. "Ça peut être, dans certains cas, des caméras extérieures qui vont permettre d'avoir une vision qui soit meilleure. Mais ça va vraiment être des cas qui vont être très, très, très, très rares. Si vous avez un passage piéton après un virage, par exemple. Après l'idée, au contraire, c'est que le véhicule soit en capacité de se déplacer partout. C'est aux véhicules de s'adapter à l'environnement plutôt qu'à l'environnement de s'adapter aux véhicules".

Damien Pichereau, député de la 1ere circonscription de la Sarthe, à l'Assemblée. Il est l'auteur d'un rapport parlementaire sur les véhicules autonomes © Maxppp - Thomas Padilla

Une réglementation européenne

Depuis juillet, la France est le premier pays européen à avoir mis en place un cadre réglementaire complet pour permettre aux véhicules autonomes de rouler dès septembre 2022 sur des zones prédéfinies. Ce qui nécessite une adaptation des codes de la route mais aussi des procédures pénales en cas d'accident ou d'infraction. Reste à harmoniser cette nouvelle réglementation avec les autres pays de l'Union Européenne. Une harmonisation qui est sur de bons rails selon Damien Pichereau. "Durant ma mission parlementaire, j'ai beaucoup parlé avec les Italiens, avec les Belges et avec les Allemands, avec les Espagnols. Tous nous ont dit que la France, par l'action qu'on avait fait ces dernières années, était en avance sur son véhicule autonome. Et d'ailleurs, on a pu envoyer les décrets qu'on a traduits pour que ça puisse être copié. On a déjà une forme de régulation un peu harmonisée. Après il y a la question aussi de l'homologation".

Et dans ce domaine comme celui de la production, les Américains et les Chinois ont pris de l'avance. "Ils sont capables d'investir en une semaine ce que nous, on est capable d'investir en un an", affirme le député sarthois. "Donc, il va falloir qu'on soit aussi là pour accompagner, pour aider nos industriels dans cette transition qui s'avérera nécessaire dans le futur".

