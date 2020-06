Automobile : près de Lille, pas besoin d'attendre les primes pour battre des records de ventes

Ce lundi après-midi, plusieurs clients attendent devant l'entrée de la concession Auto ICI. Ça défile. "Les primes sont trop anticipées pour nous", conclut Jean-Pierre Simon, directeur-fondateur de la PME d'une quarantaine de salariés, basée depuis 25 ans à Vendeville, à dix minutes de Lille. Son équipe vend depuis le 11 mai, 20% à 30% de véhicules supplémentaires par rapport à l'année dernière.

Un appel sur deux concerne la prime à la conversion - Jean-Pierre Simon

Vers midi, l'équipe a organisé un pot. "On a fêté un record de ventes entre 11 mai et le 31 mai", se réjouit Jean-Pierre Simon, premier surpris par le retour en force des clients après avoir perdu quasiment 90% de son chiffre d'affaires pendant la durée du confinement. Le téléphone n'a depuis cessé de sonner dès l'annonce de la date du déconfinement. "Ce sont surtout des clients qui ont repoussé leur achat de deux mois, déchiffre le directeur. Et il y a aussi je pense ceux qui anticipent le départ en vacances et veulent éviter le train ou l'avion."

L'analyse se confirme auprès des intéressés. Tous ceux rencontrés ce lundi ne bénéficieront d'aucune des primes avancées par le gouvernement. Jonathan, va retourner chez lui à Lesquin avec une voiture essence. Pas de prime à la conversion, sa voiture est trop récente. La hausse du bonus écologique quant à elle est trop faible pour son pouvoir d'achat.

Une baisse des ventes à l'automne ?

Même situation pour les parents d'Hubert ou pour Grégory. Finalement, ce ne sont que 10 à 20% des clients en ce moment qui profiteront de ces primes d'achat estime Jean-Pierre Simon malgré un intérêt certain puisque "un appel sur deux concerne la prime à la conversion". En attendant, les quelques 200 véhicules stationnés devant la concession sont réservés au trois quart.

Le concessionnaire aurait préféré l'instauration de ces primes plus tard dans l'année. Ce boom des ventes pourrait s'estomper au fil des mois et un coup de pouce financier à l'automne aurait été préférable pour Jean-Pierre Simon.