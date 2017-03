Automobile : PSA rachète Opel, l'acquisition sera officialisée lundi

Le constructeur français PSA a donné son feu vert au rachat des activités européennes de General Motors, Opel et Vauxhall. L'acquisition sera officialisée ce lundi. PSA (Peugeot, Citroën et DS) deviendra alors naissance au deuxième constructeur européen, derrière Volkswagen.

L'annonce de discussions avait été faite le 14 février, ce sera officiel ce lundi 6 mars. Après des négociations "rondement menées", Opel et Vauxhall, la marque vendue en Grande-Bretagne, devraient rejoindre le giron du constructeur français PSA. Opel, marque déficitaire de General Motors en Europe, est en déficit chronique depuis 16 ans. L'an dernier, le constructeur allemand a perdu 257 millions de dollars.

Avec cette acquisition, le constructeur français contrôlera 16% des immatriculations de voitures particulières neuves en Europe, contre 24% pour le numéro 1 européen, Volkswagen. Le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, a déjà indiqué vouloir créer un "champion européen" de d'automobile.

Investissements jusqu'en 2020

Depuis mi-février, le patron de PSA veut rassurer les trois pays concernés par ce rachat : la France (PSA), l'Allemagne (Opel) et la Grande-Bretagne (Vauxhall). Carlos Tavares s'est entretenu avec les chefs de gouvernement et les syndicats, inquiets pour l'avenir des sites d'Opel et Vauxhall dans le cadre d'une possible restructuration.

Pour l'heure, la direction de PSA s'est engagée à aucun licenciement économique à court terme, et a promis d'investir dans les sites jusqu'en 2020. La CGT juge cette opération "très juteuse pour les actionnaires de PSA", et a adressé une mise "en garde" aux salariés de PSA et d'Opel.

Fin 2015, Opel et Vauxhall employaient 35.600 salariés, dont 18.250 en Allemagne et près de 5.000 au Royaume-Uni. PSA comptait quant à elle 95.700 employés, dont 65.800 en France, 22.000 en Europe et 7.900 hors Europe.