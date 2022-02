Automobile : Stellantis reporte de trois semaines le lancement d'une équipe de nuit à Mulhouse

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé le report de trois semaines du lancement d'une équipe de nuit sur le site de Mulhouse. Faute de semi-conducteurs, la ligne d'assemblage est à l’arrêt, et la direction indique être dans l'impossibilité de former les nouveaux opérateurs.

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé le report de trois semaines du lancement d'une équipe de nuit sur le site de Mulhouse (Haut-Rhin). Faute de semi-conducteurs, la ligne d'assemblage est à l’arrêt, et la direction indique être dans l'impossibilité de former les nouveaux opérateurs. Il faudra décaler le démarrage de la nouvelle équipe de nuit, prévu fin mars. Cette équipe ne débutera son activité qu'à partir du 19 avril. Des informations annoncées par la direction jeudi, lors du comité social économique (CSE) mensuel du site.

Processus d'embauches maintenu

La direction précise que le processus d’embauche de 850 personnes, pour créer cette équipe de nuit, va néanmoins se poursuivre à Mulhouse, via les agences d’intérim. L’usine Stellantis de Mulhouse n’assemble plus de voiture depuis vendredi dernier, faute de semi–conducteurs. La pénurie pourrait encore durer en début de semaine prochaine.

En attente de semi-conducteurs

Environ 3500 voitures, des modèles DS7 et Peugeot 308 et 508 n’ont pu être fabriquées depuis la semaine dernière, faute de semi-conducteurs. On ignore si le travail sur la ligne d’assemblage pourra reprendre lundi. « Il y aurait de l’espoir et une éclaircie à partir de mardi " selon Laurent Gautherat, délégué central CFE-CGC du site. Le reste de l’usine, qui emploie au total 5000 personnes n’est pas impacté, et les secteurs forge, fonderie et mécanique travaillent normalement.