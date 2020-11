Oui, on pourra bien acheter son sapin de Noël cette année, même avec le confinement. L'annonce a été faite ce mardi matin par Julien Denormandie, le ministre de l'agriculture, et c'est un immense soulagement pour tous les professionnels de la filière.

Autorisation de vente des sapins de Noël : les vendeurs et les producteurs de Savoie soulagés et heureux

Ouf ! Les producteurs et les vendeurs de sapins de Noël sont soulagés. Ils pourront bien vendre leurs arbres cette année. C'est le ministre de l'agriculture lui-même qui l'a annoncé ce mardi matin. Selon Julien Denormandie, un décret sera publié vendredi pour fixer les modalités de ces ventes de sapins de Noël en temps de confinement.

Les jardineries dans les starting-blocks

Dans si dans les jardineries, on n'a pas attendu d'avoir le texte officiel pour se préparer. "Tout installer, ça prend une semaine", confie Pierre-Yves Burlat, le gérant du Magasin Vert de Pont-de-Beauvoisin. Depuis lundi, la moitié du parking a été condamnée et se transforme petit à petit en forêt de sapins. "On reçoit 1 000 sapins", explique le patron. "Il faut les mettre sur bûches, leur redonner une forme... donc ça demande un certain temps de préparation."

Pierre-Yves Burlat installe les sapins pour pouvoir les vendre dès ce weekend. © Radio France - Tommy Cattaneo.

30% du chiffre d'affaire du mois

Pour lui, l'annonce de la publication du décret dans les prochains jours est une excellente nouvelle, mais elle l'est aussi pour son fournisseur. "Ça n'aurait pas été une catastrophe de ne pas les vendre, mais on les a acheté et réservé", enchaîne Pierre-Yves Burlat. "Je ne me voyais pas appeler mon producteur et annuler ma commande."

D'autant que les ventes de sapins représentent 30% du chiffre d'affaire du mois. "Ça oscille entre 30 et 40 000 euros", ajoute le gérant du Magasin Vert. Par contre, il n'est toujours pas autorisé à vendre les boules, les guirlandes et autres décorations de Noël, soit 25 000 euros de marchandise qui pour l'instant prennent la poussière dans les rayons.

Les sapins arrivent dans des filets et sont déballés. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pour les producteurs, l'activité va être intense dans les semaines à venir

"Pour nous, ça veut dire qu'il va y avoir du boulot dans les semaines à venir", explique de son côté Jean-Luc Rat Patron, producteur de sapins à Saint-Thibaud-de-Couz. "Parce que certains clients qui avaient commandé peu vont se réveiller et il va surement falloir fournir du sapin un peu plus longtemps, peut-être jusqu'au 20 décembre. Ça fait 10 jours de plus par rapport à une année normale." Qu'ils se rassurent, il y en aura pour tout le monde. Jean-Luc Rat Patron produit environ 30 000 sapins chaque année.