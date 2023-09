Autour de Nantes, les entreprises du BTP toujours aussi touchées par les vols de carburants

Le problème est devenu quotidien sur les chantiers de Loire-Atlantique. Tous les jours, ou plutôt tous les soirs, à l'heure où le bruit des travaux s'estompe, des vols de carburants sont relevés sur les engins de chantier, souvent laissés sur place pour éviter d'avoir à les ramener au siège de l'entreprise.

Stéphane Hubert, gérant de la société du même nom à Divatte-sur-Loire, ne déroge pas à la règle. "On s'est déjà retrouvé certains matins avec des engins de chantier qui ne pouvaient plus démarrer. Le réservoir était tout simplement vide". Une surprise qui retarde tout le monde, et qui a aussi un coût. "Tous les trois-quatre mois, on se retrouve avec près de 500 litres de fioul volés".

Des centaines de litres volés

Et Stéphane Hubert n'est pas le seul à s'en plaindre. Contactés au téléphone, de nombreux chefs d'entreprises des travaux publics nous parlent du même problème. Un fléau qui a même tendance à s'accentuer ces derniers temps, notamment avec la hausse des prix des carburants.

Des vols organisés, qui s'accompagnent même parfois de violences sur le matériel (vitres cassées, vol de GPS...). Pour éviter les préjudices, les chefs de chantier en viennent donc parfois à ruser, "à laisser les engins de chantiers chez des agriculteurs, des maraîchers la nuit pour ne pas les laisser au bord de la route. On évite aussi de faire le plein du véhicule le soir. On le fait plutôt le matin, pour ne pas être embêté".

Sur les chantiers les plus importants, certains sociétés font même appel à des agents de sécurité pour tout surveiller. "C'est un problème qui touche toutes les entreprises aujourd'hui", estime Jérôme Rouet, le président de la Fédération régionale des travaux publics des Pays de la Loire. "Sur l'année 2023, il y aura certainement plus d'une centaine de milliers de litres volés sur toute la région".

La fédération régionale vient d'ailleurs de rencontrer le préfet de région pour discuter des enjeux du moment. Les vols de carburant en font partie. Elle compte aussi travailler en étroite relation avec les compagnies de gendarmerie, en espérant une multiplication des rondes la nuit sur les chantiers les plus importants.