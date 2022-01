Puy-de-Dôme : les Forges de Gerzat pérennisent le savoir-faire des anciens Luxfer

Ce n'est pas vraiment une reprise d'entreprise mais une continuité d'activité. Car l'ancienne Société Métallurgique de Gerzat, plus connue sous le nom de Luxfer est la propriété des Anglais qui n'ont pas souhaité céder le site.

Cela laisse maintenant le champ libre à Europlasma de finaliser son propre projet de construire une nouvelle usine performante et ainsi poursuivre la production des bouteilles de gaz à haute pression plus légères et certaines conçues avec de l'aluminium recyclé, l'autre métier d'Europlasma.

Le PDG du groupe Europlasma, Jérôme Garnache, détaille ce nouveau projet. Entretien.

à lire aussi Auvergne : la reprise de Luxfer par Europlasma sur de bons rails à Cébazat

France Bleu Pays d'Auvergne : Pourquoi avoir gardé Gerzat dans le nom de la nouvelle usine ?

C'est une vraie marque, Gerzat. C'est le nom le plus réputé en matière d'oxygénothérapie. C'est d'ailleurs encore inscrit sur les bouteilles d'oxygène transportées par les pompiers. J'ai l'habitude de dire que c'est la haute couture de l'oxygénothérapie. Mais Les Forges de Gerzat seront bien construites à Cébazat sur la zone de Ladoux.

La nouvelle usine va-t-elle fabriquer la même chose ?

On est bien sur de la fabrication de corps creux en aluminium, c'est -à-dire des bouteilles de gaz à haute pression. Des bouteilles utilisées dans le domaine médicale, mais aussi dans la défense ou à terme dans le cadre de la mobilité verte pour transporter de l'hydrogène par exemple. Il se trouve que les entreprises concurrentes sont assez obsolètes, comme l'était Luxfer.

L'usine Luxfer (bouteilles de gaz à haute pression) a fermé début 2019 à Gerzat © Maxppp - BOILEAU FRANCK

Sans les anciens Luxfer, il n'y aurait pas de projet. Ils sont réellement exceptionnels, très impliqués, bosseurs

Y-aura-t-il justement des anciens salariés de Luxfer ?

Le savoir-faire est unique et c'est bien mon objectif de m'appuyer sur les anciens Luxfer, on travaille déjà avec sept anciens salariés de Gerzat, plus tous ceux qui le veulent. Aujourd'hui, ils sont toujours très impliqués. Ils sont environ 80 anciens salariés à se réunir régulièrement autour d'Axel Peronczyk. Sans eux, il n'y aurait pas de projet. Ils sont réellement exceptionnels, très impliqués, bosseurs. Et ils ont pleins d'idées pour améliorer la production de la future usine.

Quel est le calendrier du projet ?

Les travaux d'aménagement réalisés par Clermont Auvergne Métropole doivent commencer cette année. La construction du bâtiment est prévue en 2023, pour être livré en 2024. Ensuite, nous devons attendre les homologations pour la production de bouteilles à oxygène utilisées dans le médical. Pour les autres activités qui ne requiert pas d'homologation, on devrait commencer la production fin 2024, début 2025. On devrait produire toutes les gammes en 2026, et générer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Pas mal pour un projet à 100 millions d'euros. A l'horizon 2028, Les Forges de Gerzat devraient atteindre 200 salariés.