Auvergne: des manifestations toujours importantes mais moins que jeudi dernier

Auvergne, France

Ils sont moins nombreux que jeudi dernier mais ils sont encore très nombreux. Après une mobilisation très forte jeudi dernier, ce mardi de mobilisation contre le projet de réforme des retraites a vu des défilés encore très importants parcourir les principales rues auvergnates.

A Clermont-Ferrand, ils étaient entre 15.000 et 20.000 la semaine dernière; la préfecture annonce 5.500 manifestations mais ils sont probablement plus nombreux, environ 8.000 selon le comptage de France Bleu Pays d'Auvergne. Dans les autres villes auvergnates, et selon les premières estimations, ils étaient 3.000 manifestants au Puy, 1.500 à Montluçon, 1.000 à Moulins et à Vichy ou encore 700 à Aurillac.

Défilé clermontois

La manifestation clermontoise

La manifestation clermontoise

La manifestation clermontoise

La manifestation clermontoise

Une autre journée de mobilisation pourrait avoir lieu jeudi prochain, après les annonces du premier ministre. En attendant, une action de blocage est prévue ce mardi après-midi, sous l'impulsion de gilets jaunes. Ils veulent s'installer au rond point de Gerzat.