Auvergne : grosse opération de recrutement de saisonniers chez Limagrain

Grosse opération de recrutement chez Limagrain. Le semencier a besoin de 600 à 900 saisonniers pour les prochaines récoltes. Tout le monde peut postuler, notamment les étudiants qui souhaitent travailler en juillet-août. Un millier de candidats environ ont postulé. Une dizaine métiers sont proposés. Cela va du contrôleur de culture au manutentionnaire en passant par le cariste ou l'ouvrier de triage. Une formation est prévue et les rémunérations sont un peu au-dessus du SMIC.

Certains postes sont particulièrement recherchés comme le confirme Audrey Poubeau, responsable des Ressources Humaines chez Limagrain : "les métiers de chauffeurs-poids-lourds sont assez compliqués à recruter. On a un fort besoin de main d'oeuvre pour les chauffeurs poids-lourds, mais aussi les conducteurs d'installation et les caristes... Beaucoup de nos postes sont accessibles à des débutants. Donc, on axe sur le savoir-être, la motivation, la fiabilité, l'envie de travailler et la curiosité".

Audrey Poubeau, responsable des Ressources Humaines chez Limagrain Copier

Maïs et tournesol cet automne

Le semencier auvergnat a donc besoin de renfort. D'abord pour la récolte des céréales cet été. Ensuite, à l'automne pour le maïs et le tournesol. Charline a 18 ans, elle s'apprête à passer le bac, et elle a postulé : "J'ai demandé employée silos et contrôleuse de maïs dans les champs... J'ai mon frère qui travaille déjà chez Limagrain. J'ai déjà fait les maïs pendant quatre ans. Ce sera donc dans la continuité". Charline a passé un entretien d'une dizaine de minutes. Elle saura le mois prochain si elle est retenue. Si c'est le cas , elle bénéficiera d'une formation.

Illustration : moissonneuse batteuse à Gerzat (Puy-de-Dôme) © Radio France - Emmanuel Moreau

Certains postes saisonniers peuvent déboucher sur des contrats allant jusqu'à huit mois. Il est encore possible de retirer un dossier de candidature sur le site de Limagrain, après de Pôle Emploi ou des missions locales des bassins de Clermont-Ferrand, Riom, Thiers et Vichy.

@Limagrain recrute pour la saison 2019. Venez récupérer les dossiers de candidatures dans votre agence ou sur le site internet limagrain. #poleemploi#emploipic.twitter.com/RSKXnVZaIB — Pôle Emploi Riom (@Poleemploi_riom) March 15, 2019

