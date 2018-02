Auvergne : la FNSEA et les JA se mobilisent à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture

Par Dominique Manent, France Bleu Pays d'Auvergne

Les agriculteurs se mobilisent, ce mercredi, partout en France, à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. En Auvergne, des barrages filtrants et des opérations "escargot" sont prévus. Objectif : interpeller Emmanuel Macron sur le projet de loi alimentation et sur le Mercosur.