Auvergne : La Poste change à nouveau de braquet en vue du déconfinement

Si le déconfinement se confirme, La Poste va rétablir une distribution du courrier et des colis six jours sur sept de manière progressive à partir de la semaine prochaine en Auvergne.

Dans la perspective du possible (probable?) déconfinement à partir du lundi 11 mai en Auvergne, le facteur passera six jours par semaine pour distribuer les colis, les lettres recommandées, la presse quotidienne, collecter le courrier, et assurer les services de proximité, comme le portage de repas et de médicaments. La distribution des autres courriers sera assurée cinq jours par semaine. Voilà ce que promet le Groupe La Poste. Tous les bureaux auvergnats seront ouverts début juin avec des horaires adaptés.

Les lettres recommandées seront également distribuées sur la même amplitude. La collecte des boîtes aux lettres de rue par les facteurs sera de nouveau effectuée sur six jours et leur nombre sera progressivement augmenté en fonction des capacités opérationnelles.

Un service de collecte de courrier à domicile pour les personnes vulnérables

Les autres courriers (lettres vertes, courrier de gestion, courrier publicitaire…) seront distribués cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. La Poste propose désormais de collecter au domicile des personnes isolées et fragiles le courrier à envoyer. Ce service temporaire est gratuit et il suffit pour en bénéficier de se signaler à son facteur, lors de son passage ou en apposant un mot ou un signe sur sa boîte aux lettres. Pour affranchir le courrier, deux possibilités : imprimer une étiquette d’affranchissement depuis laposte.fr, ou payer l’affranchissement directement au facteur par chèque ou en espèces avec l’appoint.

Versement des prestations sociales

Dans ce contexte, le Réseau La Poste prépare la prochaine période de versement des prestations sociales à partir de ce mercredi 6 et jusqu'au samedi 9 mai pour les 1,5 million de clients allocataires de La Banque Postale. Début mai, plus de 11.798 points de contacts sont ouverts, avec plus de 5.475 bureaux de poste en service. Les mairies, via les Agences Postales Communales, sont associées avec plus de la moitié des agences ouvertes sur cette même période avec 4.188 agences ouvertes sur un total 6.500. Enfin, plus de 2.135 commerçants partenaires ont maintenu leur activité de service postal.

En Auvergne, 181 bureaux de poste, 239 La Poste Agence postale et 73 La Poste Relais, sont ouverts pour accueillir les bénéficiaires des prestations sociales.

Présence postale par département cette semaine