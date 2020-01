Auvergne: le chômage a baissé de 3,45% dans la région en 2019

Auvergne, France

C'est un petit peu plus que les 3,3% de baisse annoncés au niveau national. Au 31 décembre, il y avait officiellement 58.380 demandeurs d'emploi de catégorie A en Auvergne, le chiffre officiel (les demandeurs d'emploi sans aucune activité). Ils sont 2.090 demandeurs de moins en un an. (-3,45%).

Pour avoir une vue d'ensemble de la situation des demandeurs d'emploi, il faut aussi prendre en compte les catégories B et C, les demandeurs qui ont eu une activité réduite (CDD ou intérim). Ils sont 103.620 dans les quatre départements auvergnats, c'est à dire 2.650 en moins (-2,5%).

Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de manière assez conséquente dans les quatre départements auvergnats. Le détail par département:

Allier

16.530 demandeurs d'emploi de catégorie A. -3,8% en un an.

27.970 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. - 2,2% en un an.

Cantal

4.100 demandeurs d'emploi de catégorie A. - 4,7% en un an.

7.650 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. - 4,3% en un an.

Haute-Loire

8.760 demandeurs d'emploi de catégorie A. - 2,1% en un an.

16.500 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. - 2,1% en un an.

Puy-de-Dôme

28.990 demandeurs d'emploi de catégorie A. - 3,2% en un an.

51.500 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. - 2,5% en un an.