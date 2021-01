Auvergne: le chômage a augmenté de 5% en 2020

C'est mauvais, mais moins que dans le reste du pays. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 5% en Auvergne en 2020, un chiffre à comparer avec la hausse de 8,1% en France et de 9,8% pour l'ensemble de la région Auvergne - Rhône-Alpes. Pas de quoi se satisfaire pour autant puisqu'il y a toujours plus de demandeurs d'emploi auvergnats.

Ils sont officiellement 61.230. Sur un an, 2.920 demandeurs d'emploi en plus ont été recensés à Pôle Emploi en Auvergne. Il s'agit là du chiffre de la catégorie A, celle des chômeurs sans la moindre activité, qui est prise en compte pour les statistiques officielles. Il faut toujours y ajouter les catégories B et C, où sont comptabilisés les demandeurs d'emploi qui ont pu avoir une activité réduite (CDD ou contrat d'intérim par exemple) pour avoir une idée du chômage réel. Ce qui fait 45.000 chômeurs en plus: on arrive donc à 106.450 demandeurs d'emploi dans les quatre départements auvergnats. Sur la seule année 2020, l'augmentation est de 2.660 personnes, plus 2,5%.

La principale explication, c'est évidemment la crise économique. 2020 restera une mauvaise année aussi pour l'emploi. Malgré une petite amélioration au cours du dernier trimestre, puisque le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 3,8% en Auvergne entre octobre et décembre.

Dans l'Allier

Catégorie A : 17.180, + 4,1%

Catégories A,B,C: 28.560, + 1,9%

Dans le Cantal

Catégorie A : 4.320, + 5,1%

Catégories A,B,C: 7.740, + 1%

En Haute-Loire

Catégorie A : 9.060, + 3,8%

Catégories A,B,C: 16.970, + 2,8%

Dans le Puy-de-Dôme

Catégorie A : 61.230, + 5,9%

Catégories A,B,C: 53.180, +3,1%