Auvergne : le déconfinement dope les ventes de camping-cars

Le secteur du camping-car est en constante progression depuis plusieurs années mais dans cet été post-confinement, les ventes et les locations décollent et l'Auvergne n'échappe pas à la tendance.

Attablés sur l'aire de Super-Besse, cette famille de Haute-Loire voyage à deux camping-cars. Les grands-parents sont des habitués, mais cette année ils initient leurs enfants qui viennent d'investir dans un véhicule. "On avait bien envie de changer un peu de mode de vacances", raconte Grégory qui n'avait pas franchement envie d'une location pour aller s'entasser sur les plages. "On est plus tranquille dans notre van", complète Magali qui découvre "comment brancher l'électricité, remplir l'eau, vider les toilettes..." Manu, le grand-père, n'y voit que des avantages : "_On se sent partout comme à la maison_, on est neuf, pas besoin de location, on part et voilà".

L'effet confinement

"Liberté", "autonomie" sont les mots qui reviennent et qui ont visiblement convaincu encore plus d'acheteurs cette année. "On a rattrapé le retard accumulé pendant ces mois d'inactivité", confirme Didier Chatard, conseiller chez Cap Liberté. Dans cette concession de Cournon, "on peut dire qu'on est presque en pénurie de véhicules d'occasion, les premiers prix ont été dévalisés".

Le vendeur y voit l'effet du confinement avec des clients qui ont eu le temps de mûrir leur projet. "Des primo-accédants, des gens qui se lancent dans le camping-car, la crise les a conforté dans leur idée et c'est vrai que cette année les gens se sont décidés beaucoup plus rapidement." Certains vans aménagés ont même été vendus sur catalogue alors qu'ils n'arriveront qu'en début d'année prochaine.

Dans cette concession de Cournon, les petits prix et les camping-cars d'occasion se sont très vite vendus après le confinement. © Radio France - Juliette Micheneau

"On a des gens qui voulaient faire de l'investissement, qui hésitent avec un mobil-home par exemple, et qui se disent au moins avec le camping-car je fais ce que je veux", ajoute Didier Chatard. "_Si je suis confiné, je peux quand même un petit peu me déplacer, je suis autonome_. Ça a été un vrai booster sur nos ventes."

Dans cette concession le budget moyen est de 55 000 euros et tous les véhicules à la location sont déjà réservés pour l'été.