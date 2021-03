Auvergne : le Geiq Industrie recrute toute l'année pour ses entreprises adhérentes

L'union fait la force au Geiq Industrie Auvergne. Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification dans l'industrie recrute toute année. Et la pandémie n'est pas la meilleure période pour trouver la perle rare.

Malgré la crise, le Geiq Industrie Auvergne, basé à Cournon-d'Auvergne a toujours besoin de recruter de nouveaux candidats pour ses entreprises adhérentes. L'organisme identifie, sélectionne et forme des jeunes et moins jeunes, aux profils très différents.

"On recrute large", précise Christophe Dechambre, directeur général de JLB Technologies, une entreprise clermontoise de chaudronnerie et de mécanique. "Des candidats jeunes ou en reconversion. Ce qui fait la différence, c'est la motivation. Il faut être motivé pour aller au bout de sa formation et des fois en apprentissage, il y a quelques échecs."

La Terra Box, une des pièces fabriquées par JLB Technologies. © Radio France - Claudie Hamon

Ce n'est pas le cas de Louis, 20 ans qui a décroché un CDI chez JLB Technologies, après un an de formation en alternance à l'AFPI, le pôle de formation de l'UIMM. "C'est grâce au Geiq que j'en suis là et aussi à mon patron Mr Dechambre." Laissé de côté en classe de 3ème, il a retrouvé le fil de sa scolarité grâce à sa motivation et à l'école de la deuxième chance. "Je savais que je voulais faire de la peinture industrielle." Aujourd'hui, il fait ce qui lui plait au sein de JLB Technologie et même plus. "Je fais de tout ici, du sablage, de l'ébavurage et on me fait confiance."

Le cas de Louis est peut-être exemplaire, mais il n'est pas unique. "Toute l'année le Geiq Industrie Auvergne, identifie et forme tous les profils nécessaires à nos entreprises adhérentes, " précise Pascal Brunel, pdt du Geiq Industrie Auvergne. "Une démarche complexe et qui demande beaucoup d'énergie. Le Geiq est là pour ça. Il accompagne le candidat pendant tout le processus d'embauche. Un parcours doublement tutoré à la fois dans l'entreprise et au sein du Geiq qui aboutit parfois à une formation diplômante et à la signature d'un CDI concrétisée trois fois sur quatre. Ce qui est remarquable."

Le Geiq Industrie Auvergne compte 120 entreprises adhérentes. Toutes les offres d'emploi sont aussi sur le site du Geiq.