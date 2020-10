Clermont-Ferrand : le mariage de Logidôme et de la Société d'Equipement de l'Auvergne, pour le meilleur

Les chantiers de la Comédie de Clermont et du stade Philippe Marcombe c'est la SEau et la gestion d'un parc immobilier de 9 000 logements c'est logidôme. Depuis ce mardi 20 octobre, les deux entités unissent leurs forces et deviennent assemblia dans le cadre de la loi Elan.