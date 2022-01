Auvergne : le recensement 2022 démarre cette semaine sur fond de sécurité sanitaire

La campagne de recensement débute ce jeudi 20 janvier. Et comme chaque année, elle se fera en plusieurs étapes jusqu'au 26 février. Cette année, 277 communes auvergnates seront recensées.

Depuis 2004, le recensement se fait chaque année par étape. Tous les ans, une partie des communes de moins de 10 000 habitants est recensé tous les cinq ans. Quant aux communes de plus de 10 000 habitants, la collecte concerne chaque année 8% des logements.

Placée sous la responsabilité de l'Etat, l'organisation de l'enquête sur le terrain revient aux maires de chaque commune. Cette collecte, entièrement gratuite est pratiquée par un agent recenseur, muni d'une carte officielle. Cet agent dépose et collecte les formulaires papier sans avoir besoin de rentrer dans le logement. Pour ceux qui peuvent répondre sur internet, il vous donnera également les codes d'accès au questionnaire. Une méthode encouragée par l'INSEE pour des raisons sanitaires.

Dans les quatre départements auvergnats, ce recensement 2022 concerne 260 communes de moins de 10 000 habitants et 17 communes de plus de 10 000 habitants, soit un total de 230 000 habitants.

Et pour la première fois cette année, les sans-abris dormant dans la rue et les occupants d'habitations mobiles (caravane, mobil-home, bateau à quai...) sont recensés. Les formulaires s'adaptent aussi aux nouvelles structures familiales. Par exemple, les mots "père" et "mère" sont remplacés par le terme "parents".

Les résultats détaillés seront connus l'été prochain et les premières retombées pourront être exploitées en décembre 2022.

Selon l'INSEE, au 1er janvier 2022, la France compte 67,8 millions d'habitants.