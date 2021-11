Auvergne : le trafic ferroviaire perturbé par une grève générale dès ce lundi soir

La CGT, SUD-Rail, UNSA et la CFDT Auvergne-Nivernais ont déposé ensemble un préavis de grève tous services dès ce soir 19h et jusqu'au mercredi 1er décembre 8h. A l'origine du mécontentement, la dégradation de sécurité et du service rendu à l'usager, conséquence des différentes réformes du système ferroviaire.

Tous les renseignements sur l'état du trafic sur le site TER Auvergne Rhône Alpes à partir de 17 heures.

Un rassemblement régional est prévu ce mardi sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand à partir de 10h30