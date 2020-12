Auvergne : les électriciens et gaziers sous haute tension rejettent le projet Hercule

Un nouvel appel à la grève des agents des industries électriques et gazières ce jeudi partout en France. Ils protestent contre le "projet Hercule" qui prévoit de scinder EDF en trois entités : une entreprise publique (EDF bleu) pour les centrales nucléaires, une autre (vert) cotée en Bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables et une troisième (azur) qui coifferait les barrages hydroélectriques, dont les concessions seraient remises en concurrence sous la pression de Bruxelles.

Jeudi dernier, près d'un agent sur trois avait répondu à l'appel des syndicats de l'énergie... Soit près de 40.000 des 136.000 salariés sur la branche des industries électriques et gazières. Selon les organisations syndicales, ce projet Hercule équivaut à un démantèlement pur et simple d'EDF.

Agnès Chardonnet, secrétaire générale CGT Mines Energies pour les cadres et techniciens dans le Puy-de-Dôme. "La première partie de nos craintes, c'est de voir notre service public de l'énergie partir en lambeaux et il n'aura plus de service public que le nom. On verra les conséquences sur les factures des clients. Il est évident qu'un service public qui avait le devoir de couvrir tout le territoire, quelque soit l'usager, qu'il soit industriel ou privé, ça c'était dans l'ancien monde. Demain, les investisseurs privés verront avant tout la rentabilité. Ça risque de mettre en péril toute l'alimentation des particuliers, des zones rurales, des précaires aussi. Il est évident que des clients en difficulté ne vont pas intéresser des entreprises privées et on verra vraisemblablement se multiplier les coupures d'électricité pour les plus précaires."

Depuis l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, EDF a beaucoup d'obligations tout en se faisant grignoter une partie de ses clients. Une concurrence faussée selon Agnès Chardonnet : "EDF a l'obligation aujourd'hui à vendre à prix coûtant 35% de sa production à la concurrence. Des concurrents qui ne sont ni producteurs, ni transporteurs, donc ils n'ont que la vente de l'électricité et du service au nveau de leur engagement commercial. C'est EDF qui continue à entretenir les lignes, à produire alors que la concurrence n'a pas de frais à ce niveau-là... Donc, c'est un concurrence faussée".

Actions en Auvergne

Afin de sensibiliser la population, une distribution de tracts est prévue ce jeudi à partir de 14 heures, en marge d'une manifestation des retraités, à proximité de la préfecture du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand.

Dans l'Allier, des actions pourraient être décidées à l'issue des trois assemblées générales - regroupant les quatre organisations syndicales représentatifs - qui se tiennent en début de matinée à Montluçon, Moulins et Vichy. Même programme à Aurillac dans le Cantal et au Puy-en-Velay en Haute-Loire.