Puy-de-Dôme : les personnes âgées dépendantes pourront vivre en colocation à Charbonnières-les-Varennes

C'est le premier établissement du genre en Auvergne. La colocation pour des personnes âgées dépendantes est au cœur du concept Âges & Vie. Le principe : construire de "vraies maisons" avec des appartements de plein-pied équipés en fonction de la dépendance et organisés autour de pièces de vie communes, salon, salle à manger et cuisine où les repas sont préparés tous les jours en concertations avec les colocataires.

Cinq permis de construire déposés en Auvergne

A ce jour, le promoteur Âges & Vie né dans le Doubs en 2008 a ouvert une soixantaine de colocations essentiellement en Bourgogne et Franche-Comté. L'objectif est d'en livrer 300 nouvelles dans toute la France à l'horizon 2024. Ce sera fait début 2021 à Charbonnières-les Varennes et d'autres permis de construire sont déjà déposés à Trévol (Allier), Le Mayet-de-Montagne (Allier), Ebreuil (Allier), Aigueperse (PDD), Cunlhat (PDD), Chabreloche (PDD) et Saint-Rémy-sur Durolle (PDD).

Pose de la 1ère pierre de la maison Âges & Vie à Charbonnières-Les-Varennes. © Radio France - Claudie Hamon

Des colocations construites en milieu rural

"Chaque projet se fait en partenariat avec les mairies qui nous vend le terrain," précise Julien Comparet, chargé de communication Âges & Vie. "En général on recherche des communes entre 1 000 et 4 000 habitants. Ce qui est important pour nous c'est que la commune possède le personnel médical nécessaire au suivi de nos colocataires. "

Maison Âges & Vie, un studio à Perrigny-Les-Dijon - ©Marc Cellier

Deux maisons de huit logements chacune

A Charbonnières-Les-Varennes, les deux maisons de 380 m2 seront habitées par des personnes dépendantes, seules ou en couple et en priorité originaires de la commune. Dans chaque maison, deux logements de fonctions seront réservés à l'étage pour les auxiliaires de vie et leur famille qui vivront sur place 24h sur 24. Au total, six emplois d’auxiliaires seront créés à Charbonnières. Une aubaine pour Gérard Chansard, le maire. "La commune n'avait pas d'Ehpad, ces deux maisons Âges & Vie, c'est encore mieux. Les personnes âgées originaires du village pourront vivre dans leurs meubles, continuer à fréquenter leurs commerces préférés, consulter leur médecin. Et puis c'est moins cher d'un Ehpad. 1 600 euros en moyenne de reste à charge par mois, tout compris."

L'établissement Âges & Vie de Charbonnières-les-Varennes doit être livré au 1e trimestre 2021. Coût total de l'opération, deux millions d'euros cofinancés par la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole Assurances et le groupe Korian. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à la mairie ou directement auprès de Âges & Vie.