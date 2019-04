Auvergne : les retraités remontent au front pour leur pouvoir d'achat

Auvergne, France

Les retraités redescendent dans la rue ce jeudi à l'appel des organisations syndicales et associatives CGT, FO, CFE-CGC, FSU, FGR-FP, LSR, Ensemble et Solidaires et ADRA 03. C'est la septième mobilisation du genre depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Plus de 130 manifestations, rassemblements ou initiatives ont été recensés partout en France.

Journée d'actions à l'appel des syndicats CGT, FO, CFE-CGC, FSU, FGR-FP, LSR, Ensemble et Solidaires et ADRA 03 © Radio France - Claudie Hamon

Les syndicats fustigent toujours "l'augmentation de 25% de la CSG au 1 janvier 2018", mais aussi "la désindexation des pensions" (0,3% en 2019), alors que l'inflation est de 1,4%. Selon leur calcul, le pouvoir d'achat baissera de 3% en 2019.

Les revendications

Retour à l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires.

Revalorisation de 3% compensant la baisse du pouvoir d'achat.

Annulation de la hausse de la CSG pour tous les Retraités.

Maintien et développement des services publics de proximité.

Prise en en charge de la perte d'autonomie à 100% par la Sécurité Sociale.

Des moyens humains et financiers pour les Ehpad

Les organisations syndicales ont prévu d'envoyer une lettre aux élus locaux pour souligner l'importance des retraités dans notre société. Pendant les manifestations, les organisateurs feront signer une carte pétition adressée au Président de la République.

Les actions en Auvergne

A Clermont-Ferrand : mobilisation à 13h30 depuis la Place Delille à Clermont

A Moulins : à 12 heures devant la préfecture avec pique-nique revendicatif

A Montluçon : rassemblement à 14 heures sur la Place Piquand

A Vichy : rendez-vous à 15 heures aux quatre chemins

A Aurillac : rassemblement à 10h30 Place des Droits de l’Homme, suivi d’une manifestation