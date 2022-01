Auvergne : la reprise de Luxfer par Europlasma sur de bons rails à Cébazat

Autour de la table de négociation, la région Auvergne Rhône Alpes, l'Etat, Olivier Bianchi, le pdt de Clermont-Auvergne-Métropole, et bien-sûr Jérôme Garnache, le pdt du groupe Europlasma se sont engagés sur les aides apportées dans cette reprise. Un projet qui nécessite 100 millions d'euros.

Ainsi Europlasma intervient à hauteur de 25 millions d'euros sur ses fonds propres sur cinq ans et autant en dette privée, l'Etat apporte 4,5 millions d'euros, plus 15 millions de prêt, la Région assure 3 millions d'euros, plus des aides à la formation et enfin 34 millions d'euros de Clermont-Auvergne Métropole qui s'engage sur le foncier.

La nouvelle usine 4.0 construite à Cébazat produira des bouteilles de gaz à haute pression en aluminium dont une partie recyclée, grâce à un nouveau procédé développé par Europlasma. "Cette production ouvre la voie à la création d'une filière européenne autonome," précise le communiqué de presse du groupe girondin.

5 à 10 ancien salariés de Luxfer ont déjà été embauchés par Europlasma pour préparer l'installation de la nouvelle usine dont les travaux devraient commencer en 2023. A terme, le nouveau site indutriel devrait générer 200 emplois directs d'ici 2028. Début de l'activité prévu courant 2024.