Auvergne : le chômage a reculé de plus de 4% en 2016

L'ex-région Auvergne fait encore mieux qu'au niveau national en 2016. Malgré une hausse de 0,78% au mois de décembre dans la catégorie A, le chômage a reculé de 4,09% sur un an. La palme revient à la Haute-Loire et à l'Allier.

La totalité des quatre départements auvergnats comptent 63.030 demandeurs d'emploi fin décembre 2016 (catégorie A). Soit 490 chômeurs supplémentaires par rapport au mois de novembre. Une augmentation mensuelle qui n'affecte que modérément la baisse de 4.09% enregistrée sur l'ensemble de l'année 2016.

Dans le Puy-de-Dôme, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 31.230 à la fin du mois décembre. Ce chiffre est stable sur trois mois, progresse de 0,9% sur un mois et diminue de 3,3% sur un an.

Dans l'Allier, le nombre de demandeurs d’emploi s'établit à 17.580. Il baisse de 1,2% sur trois mois (220 personnes). Il progresse de 0,4% sur un mois et diminue de 4,6% sur un an.

Dans le Cantal, on compte désormais 4.720 demandeurs d'emploi. Ce nombre baisse de 0,8% sur trois mois (40 personnes). Il progresse de 0,9% sur un mois et diminue de 3,7% sur un an.

En Haute-Loire, 9.500 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi (catégorie A). Ce nombre baisse de 1,6% sur trois mois (150 personnes), progresse de 1,0% sur un mois et diminue de 5,9% sur un an.

Au niveau national, le chômage a baissé de 107.400 personnes (-3,0%) en 2016. C'est une première depuis 2007, selon le ministère du travail. Et ce malgré une augmentation de 0,8% dans la catégorie A au mois de décembre. Ce qui représente 26.100 inscrits supplémentaires. 3.470 000 chômeurs sont désormais recensés à Pôle Emploi.

Principaux bénéficiaires de cette baisse annuel : les jeunes de moins de 25 ans. Malgré une progression en décembre (+0,7%), le nombre de demandeurs d'emploi sans activité diminue de près de 15 000 (-3%) sur les trois derniers mois et de plus de 46 000 sur l'ensemble de l'année (-8,8%).

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en décembre 2016

